США поддержали проект строительства газопровода из Азербайджана

США поддерживают проект строительства газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения «Шахдениз» будет поставляться в Европу, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Мы - за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из Каспийского региона в Европу», - сказал Перри, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к «Северному потоку-2», который строит российский «Газпром».

«Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии», - отметил Перри.

А.А., Э.Т.