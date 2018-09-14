1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

США поддержали проект строительства газопровода из Азербайджана

Сегодня в 09:54 ~ 1 минута на чтение 418
США поддержали проект строительства газопровода из Азербайджана

США поддерживают проект строительства газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения «Шахдениз» будет поставляться в Европу, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Мы - за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из Каспийского региона в Европу», - сказал Перри, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к «Северному потоку-2», который строит российский «Газпром».

«Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии», - отметил Перри.

А.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

418

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net