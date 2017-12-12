США обеспокоены возможным приобретением Турцией С-400 у России

США продолжают высказывать обеспокоенность по поводу приобретения Турцией С-400 у России, заявил помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл.

«По Турции в целом, одно из наших сильнейших беспокойств сейчас — поведение, которое мы наблюдаем в последние дни, в особенности в отношении нанятого нами местного персонала (для работы в дипмиссиях США). Мы продолжаем работать с Турцией как с союзниками, и мы продолжаем высказывать обеспокоенность по многим областям, включая С-400… Это часть наших разговоров с турками», — сказал он, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным делам.

Ранее президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. В свою очередь, Путин сказал, что он надеется, что кредитное соглашение в сфере ВТС с Турцией будет подписано в ближайшее время.

РИА Новости