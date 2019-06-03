США назвали условие, при котором могут пойти на переговоры с Ираном

Майк Помпео, государственный секретарь Соединенных Штатов, заявил в воскресенье, 2 июня, о том, что американские власти готовы «сесть за стол» переговоров с представителями Ирана, причем «без предварительных условий».

Тем не менее, госсекретарь тут же озвучил одно из них.

«Мы готовы (…) вступить в переговоры без предварительных условий, мы готовы сесть» за стол (с иранскими властями), — заявил Помпео, слова которого приводит агентство Reuters. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швейцарии в швейцарском городе Беллинцона.

При этом Помпео фактически назвал как минимум одно условие для начала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. «Мы, безусловно, готовы провести этот диалог, когда иранцы смогут доказать, что хотят вести себя как нормальная нация», — сказал глава дипломатического ведомства Соединенных Штатов. И добавил, что «американские усилия с целью резкого прекращения злонамеренных действий исламской республики (Иран)» «продолжатся», сообщает AFP.

Агентство отмечает, что «столь ясное» заявление представителя американских властей о готовности к переговорам с Ираном — первое с мая 2018 года, когда президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из т.н. «иранской ядерной сделки». Сделка (официальное название которой — Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) была заключена летом 2015 года между Тегераном и шестеркой стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия).

В мае 2018-го, после решения Трампа о выходе из СВПД, Майк Помпео озвучил 12 «жестких условий», которые должны выполнить в Тегеране для проведения новых переговоров.

Но в последние дни Трамп выразил пожелание «снизить резкость тона» по отношению к иранским властям, утверждает AFP и также приводит прозвучавшую в ответ реакцию президента Ирана Хасана Рухани.

Иранский президент подчеркнул в субботу, 1 июня, что диалог с Вашингтоном возможен только «при условии уважения» со стороны США.

Напомним, 13 мая Евросоюз «выразил беспокойство» по поводу усиления напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. Таким был итог встречи в Брюсселе между министрами иностранных дел стран ЕС и госсекретарем США Майком Помпео.

Встреча состоялась после того, как 8 мая Хасан Рухани пригрозил, что Иран прекратит выполнение части обязательств по СВПД. Тегеран дал странам-участницам соглашения 60 дней на то, чтобы провести переговоры и защитить интересы Ирана «в банковской и нефтяной сферах», которым наносят ущерб американские санкции.

1news.az