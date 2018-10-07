США намерены сотрудничать с Азербайджаном в деле поощрения мирного атома

Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество в стимулирования мирного и безопасного использования ядерных технологий.

Об этом говорится в записи посольства США в Азербайджане в микроблоге Twitter.

«Поздравляем Азербайджан с недавним избранием в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии. Мы с нетерпением ждем совместной работы в направлении поощрения безопасного и мирного использования ядерных технологий»,- говорится в микроблоге дипмиссии.

Выборы в Сове управляющих МАГАТЭ состоялись в сентябре. В результате Азербайджан стал членом совета на период 2018-2019 годов.

Всего же на период 2018-2020 годов в Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, были избраны 11 новых стран: Азербайджан, Таиланд, Эквадор, Египет, Пакистан, Италия, Марокко, Нигер, Бразилия , Швеция и Уругвай.

Талыб Бархудаев