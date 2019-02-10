США доставили в Колумбию первую партию гумпомощи для Венесуэлы

Госдеп США сообщил о доставке в Колумбию первой гуманитарной помощи для Венесуэлы.
Ранее США заявили, что правительство Венесуэлы блокирует дороги, чтобы не допустить доставки гуманитарной помощи. Кроме того, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Гуманитарная помощь для жителей Венесуэлы накапливается в Колумбии, она будет доставлена по возможности.
"США с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии предметов чрезвычайной помощи, поставляемой для венесуэльского народа. Мы продолжим работать с Гуаидо и нашим партнерами, чтобы доставить гуманитарную помощь нуждающимся венесуэльцам", - говорится в сообщении Госдепа в Twitter.
РИА Новости