США доставили в Колумбию первую партию гумпомощи для Венесуэлы

Госдеп США сообщил о доставке в Колумбию первой гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Ранее США заявили, что правительство Венесуэлы блокирует дороги, чтобы не допустить доставки гуманитарной помощи. Кроме того, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Гуманитарная помощь для жителей Венесуэлы накапливается в Колумбии, она будет доставлена по возможности.