США аннулировали визы бывших госслужащих Армении, проходящих по делу 1 марта

Посольство США в Армении аннулировало визы ряда лиц, оказавшихся в центре внимания армянских правоохранительных органов, сообщает газета «Жоговурд».

«После «бархатной революции» ряд бывших должностных лиц, уголовные элементы столкнулись с серьезной проблемой не только в Армении, но и за рубежом. Многие постарались покинуть Армению, пока правоохранительные органы после революции не начали заниматься ими. Более того, часть из них безопасно обосновалась в США», - пишет газета.

Согласно источникам газеты, прекращение визового режима касается тех лиц, которые связаны с делом 1 марта 2008 года, а также связанных с каким-либо раскрытым коррупционным скандалом.

Издание обратилось за разъяснениями в американское посольство с просьбой предоставить список лиц, визы которых были аннулированы. В посольстве США не опровергли эту информацию, однако список не предоставили.

«Согласно законодательству США, дела о предоставлении виз – секретные, и по отдельным делам мы не уполномочены давать комментарии», - цитирует газета ответ посольства.

А.А., Э.Т.