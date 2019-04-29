Сроки еще не уточнены: Мнацаканян о следующей встрече с Мамедъяровым

Сроки следующей встречи министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова еще не уточнены.

Как передает Арменпресс, об этом глава МИД Армении заявил в беседе с журналистами 27 апреля.

«У нас были определенные обсуждения, мы наметили, как осуществим следующий шаг, как это будет, где состоится и др., но приглашающая сторона сама решит и уточнит сроки, время, место и т.д. Когда приглашающая сторона пригласит нас, тогда и сможем согласованно сообщить об этом», - сказал Мнацаканян.

Напомним, предыдущая встреча Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоялась 15 апреля в Москве.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.