Ситуация в Иерусалиме накаляется с каждой минутой, столкновения израильских силовиков и протестующих перекинулись к Дамасским воротам.

Как сообщает Haberler, разгон акции, к которой подключилась конная полиция, сопровождается применением боевых пуль и слезоточивого газа. Палестинцы в ответ кидают камни и бутылки.

Информации о жертвах на данный момент нет. Сообщается о десятках пострадавших.

Тем временем, по всей Турции прокатилась волна протеста против решения американской администрации.

Ф.Багирова

15:40

Израильские военные применили боевые пули и слезоточивый газ против участников акций, организованных после пятничной молитвы у стен мечети Аль-Акса в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Anadolu, Недовольство палестинцев вызвало решение президента США Дональда Трампа по признанию Иерусалима столицей Израиля и переносу в этот город американского посольства в Тель-Авиве.

В настоящий момент в Палестине продолжаются жесткие столкновения.

Волна протестов связана с решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива.

Новость будет обновляться.

Ф.Багирова