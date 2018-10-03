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Среди близких Роналду нашелся наркоторговец

Сегодня в 19:34 ~ 1 минута на чтение 302
Среди близких Роналду нашелся наркоторговец

Отец Джорджины Родригес, девушки нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, дважды отбывал тюремные заключения за наркотрафик. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 69-летний Хосе Родригес в 2003 году был осужден на 11 лет за попытку контрабанды партии кокаина стоимостью порядка 100 тысяч фунтов (130 тысяч долларов) из Испании во Францию.

Мужчина был досрочно освобожден в 2008 году, однако вскоре вернулся за решетку, попавшись на контрабанде партии гашиша стоимостью в один миллионов фунтов (1,3 миллиона долларов) из Марокко в Испанию. Он получил два года тюрьмы и был освобожден в 2013 году.

Роналду в отношениях с Джорджиной Родригес с 2017 года. В ноябре того же года у них родилась дочь Алана Мартина.

Пара не зарегистрировала брак. В ноябре 2017-го газета AS сообщала, что форвард собирается узаконить свои отношения после чемпионата мира в России.

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