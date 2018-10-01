Среди азербайджанских школьников проведен первый отборочный тур для участия в Международной научной олимпиаде

30 сентября проведен первый отборочный тур среди школьников, которые представят Азербайджан в Международной научной олимпиаде.

Как сообщает Министерство образования, в течение 3-х часов учащиеся выполнили 45 заданий по физике, химии и биологии.

По результатам экзаменов 1-го отборочного тура с участием около 1200 учащихся из всех регионов страны, 20 лучших учеников будут привлечены к подготовительному процессу.

В конце октября по результатам проведенного среди них 2-го тура будут отобраны 6 учащихся.

15-я Международная научная олимпиада среди подростков (İJSO 2018) состоится 2-11 декабря в Ботсване.

Отбор учащихся в центры подготовки к международным олимпиадам был проведен 29 сентября.

В отборочных экзаменах по физике, химии, биологии и математике в целом приняли участие 1600 учащихся из всех регионов страны. Отборочный экзамен по информатике состоится в первой половине октября.

Ф.Багирова