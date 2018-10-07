Спутник снял разрушение индонезийского города при землетрясении – ВИДЕО

Спутнику удалось заснять момент разрушения двух районов индонезийского города Палу — Балароа и Петобо — в результате землетрясения.

Соответствующее видео опубликовал в Instagram глава по связям с общественностью Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Стихийное бедствие вызвало разжижение грунта. Набрав стремительную скорость, грязевые потоки сметали на своем пути жилые здания и сооружения, автомобили и деревья.

Сообщается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов тела 1763 погибших. Около пяти тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Власти призвали объявить наиболее пострадавшие районы Палу массовыми захоронениями и прекратить поисковые работы, поскольку из-за большого количества тел спасатели могут заразиться такими заболеваниями, как тиф или холера.

РИА Новости