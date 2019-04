«Спроси у Хабиба про геноцид в Ходжалы». Конор МакГрегор написал об армянах и пожалел – ФОТО

Скандально известный боец UFC Конор МакГрегор снова решил совершить необдуманный поступок.

Как сообщает 1news.az, в социальной сети Twitter ирландский боец опубликовал пост об армянах в поддержку вымышленного «геноцида» армян.

«Я в команде армян весь день! Данис и Кардашьяны! Не связывайтесь с армянами!», — написал Макгрегор в своей публикации.

I’m team Armean all day! The Danis’s and the Kardashian’s! Don’t mess with them Armenians. Proper Money getters and will fight under attack. https://t.co/5aZxtot1ir — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 28 апреля 2019 г.

Пост МакГрегора, который едва ли когда-то в жизни слышал что-то «геноциде» армян, вызвал бурю возмущений, и наверняка, разочаровал немало его поклонников в Турции и Азербайджане.

Один из комментирующих, в частности, посоветовал Конору спросить у команды Хабиба про геноцид в Ходжалы. «Никакого геноцида армян не было. Реальный геноцид был в Ходжалы. Спроси об этом у команды Хабиба. Ты пожалеешь об этом, когда встретишься с ним».

There is no Armenian genocide! Real genocide was in Khojaly... Ask @TeamKhabib he will tell you... You will beg him for his foregiveness when you meet him again... — Serdar (@mserdarapaydin) 28 апреля 2019 г.