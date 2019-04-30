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«Спроси у Хабиба про геноцид в Ходжалы». Конор МакГрегор написал об армянах и пожалел – ФОТО

Сегодня в 18:45 ~ 1 минута на чтение 536
«Спроси у Хабиба про геноцид в Ходжалы». Конор МакГрегор написал об армянах и пожалел – ФОТО

Скандально известный боец UFC Конор МакГрегор снова решил совершить необдуманный поступок.

Как сообщает 1news.az, в социальной сети Twitter ирландский боец опубликовал пост об армянах в поддержку вымышленного «геноцида» армян.

«Я в команде армян весь день! Данис и Кардашьяны! Не связывайтесь с армянами!», — написал Макгрегор в своей публикации.

Пост МакГрегора, который едва ли когда-то в жизни слышал что-то «геноциде» армян, вызвал бурю возмущений, и наверняка, разочаровал немало его поклонников в Турции и Азербайджане.

Один из комментирующих, в частности, посоветовал Конору спросить у команды Хабиба про геноцид в Ходжалы. «Никакого геноцида армян не было. Реальный геноцид был в Ходжалы. Спроси об этом у команды Хабиба. Ты пожалеешь об этом, когда встретишься с ним».

Подготовил Теймур Максутов

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