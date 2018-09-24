Спортсмен Камиль Зейналлы: «Из-за друга я ударил ножом человека» - ВИДЕО

Спортсмен Камиль Зейналлы стал гостем программы «Öz evimizdir» на ARB TV.

Как сообщает 1news.az, на передаче Камиль Зейналлы рассказал о своей жизни, и о том, как оказался в тюрьме.

«Это произошло из-за моего друга. В университете пристали к его невесте. Нас было два человека, а их много. Я ударил несколько людей ножом, после чего меня поймали. Я не рассказываю об этом с гордостью, я сожалею. Некоторое время я находился в тюрьме на Баилово. Это стало для меня уроком. Тот человек, из-за которого меня поймали, даже не помог. После того, как я вышел Бог открыл передо мной двери», - сказал он.

1news.az