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Спортивный трофей: провокационный снимок Ирины Шейк на теннисном столе взорвал Сеть – ФОТО

5 Июля, 2018 в 16:10 ~ 1 минута на чтение 6833
Спортивный трофей: провокационный снимок Ирины Шейк на теннисном столе взорвал Сеть – ФОТО

Российская супермодель Ирина Шейк взбудоражила социальные сети откровенным снимком из провокационной фотосессии.

Ирина Шейк снялась в откровенной фотосъемке, кадром из которой поделилась в Instagram – на снимке звезда мирового подиума с оголенными бедрами лежит на столе для пинг-понга в окружении двух полуобнаженных мужчин, играющих в настольный теннис.

Поклонники в многочисленных комментариях под снимком забросали комплиментами, а некоторые, обыгрывая ситуацию на фотографии, назвали модель «спортивным трофеем».

Ф, Г.

Фото: Instagram by @irinashayk

6 833

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