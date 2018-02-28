«Спортинг» собирается расстаться с азербайджанским футболистом

Лиссабонский «Спортинг» собирается расторгнуть контракт с азербайджанским футболистом Будагом Насировым.

Как передает 1news.az, португальский клуб составил список футболистов, которые покинут клуб по окончанию сезона. В этом списке есть имя и Будага Насирова, который перешел в «Спортинг» из «Сумгайыта» летом 2016 года.

Полузащитник в основном выступал за «Спортинг Б», играющей во второй по силе лиге Португалии. Насиров в последнее время не попадал в заявку команды.

Ождается, что 22-летний футболист продолжит карьеру в Азербайджане.

Мурад Ахундов