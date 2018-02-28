1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Спортинг» собирается расстаться с азербайджанским футболистом

Сегодня в 13:12 ~ 1 минута на чтение 295
«Спортинг» собирается расстаться с азербайджанским футболистом
Лиссабонский «Спортинг» собирается расторгнуть контракт с азербайджанским футболистом Будагом Насировым.

Как передает 1news.az, португальский клуб составил список футболистов, которые покинут клуб по окончанию сезона. В этом списке есть имя и Будага Насирова, который перешел в «Спортинг» из «Сумгайыта» летом 2016 года.

Полузащитник в основном выступал за «Спортинг Б», играющей во второй по силе лиге Португалии. Насиров в последнее время не попадал в заявку команды.

Ождается, что 22-летний футболист продолжит карьеру в Азербайджане.

Мурад Ахундов

295

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net