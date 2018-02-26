Ведутся работы в направлении упрощения визовых процедур

Сфера туризма, обеспечивая странам большие финансовые дивиденды, играет важную роль и в плане пропаганды культуры, истории, национальных ценностей народов.

Мультикультуральные условия, толерантное общество, высокий уровень безопасности и стабильность в Азербайджане также играют важную роль в притоке туристов. Прибывающие в страну гости чувствуют себя абсолютно комфортно и безопасно, уезжают отсюда с приятными впечатлениями. А это – наглядное свидетельство того, что наша страна идет по пути стабильного развития в результате продуманной, дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Подписанные главой государства, в частности в последние 2 года, указы и распоряжения обеспечили ускоренное развитие туристической сферы. Применение с 2016 года системы Tax free для иностранных туристов, начало с 2017 года функционирования системы ASAN Viza, ставшей новым этапом в выдаче электронных виз, придали импульс притоку туристов в страну.

В соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 1 июня 2016 года «Об упрощении процедуры выдачи электронных виз и создании системы ASAN Viza» процедура предоставления виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в нашу страну, была упрощена, с применением современных информационных технологий создана система электронных виз, обеспечивающая оперативность и прозрачность.

Кроме того, в Распоряжении Президента Азербайджана от 20 февраля 2016 года «О дополнительных мерах, связанных с ускорением туристического потока в Азербайджан» нашли отражение важные поручения об упрощении процедур пересечения границы. Для подготовки механизма и предложений по оперативному и эффективному выполнению этих поручений, обеспечения быстрого перехода иностранцев и лиц без гражданства погранично-пропускных пунктов, изучения международной практики в этой сфере, подготовки предложений по упрощению визовых процедур в соответствии с рекомендациями, полученными в результате анализа, и для решения прочих важных вопросов в данной области на основе соответствующего приказа Министерства культуры и туризма в Азербайджанском совете по туризму была создана рабочая группа «По упрощению процедур пересечения границы и облегчению для туристов процедуры выдачи виз».

Статистический анализ и исследования рабочей группы показали, что большинство посещающих нашу страну туристов – зарубежные граждане, к которым не предъявляются визовые требования или те, кто может получить визу по прибытии в нашу страну в аэропорту.

В настоящее время данная рабочая группа проводит работу с целью расширения списка стран, граждане которых могут оформить визы на пограничных пунктах страны с помощью системы ASAN Viza, и упрощения визовых процедур.

Ялчин Алиев, Э.Т.