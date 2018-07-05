Спикер парламента Казахстана: «Мы не часть «русского мира»

В Казахстане уверены, что они не являются частью русского мира.

С таким заявлением выступил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью BBC.

На вопрос «не является ли Казахстан частью России, как это хотят показать некоторые русские политики», он ответил: «Действительно, в Казахстане достаточно русскоязычных. В стране наравне используются и казахский, и русский языки.

Несмотря на это, сейчас мы готовимся к переходу с кириллицы на латинскую графику, уделяется большое внимание изучению английского языка.

Чем больше наша молодежь будет знать языки, тем легче ей будет. Мы не согласны с тем, что кто-то пытается причислить Казахстан к «русскому миру», ведь у нас есть свой «казахский мир».

А.А.