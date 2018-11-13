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Спикер Октай Асадов пожаловался на неисправность пос-терминалов

Сегодня в 16:35 ~ 1 минута на чтение 395
Спикер Октай Асадов пожаловался на неисправность пос-терминалов

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана спикер Октай Асадов пожаловался на неисправность пос-терминалов.

Как сообщает Report, обратившись к министру налогов Микаилу Джаббарову, О.Асадов заявил, что необходимо прийти к решению по поводу деятельности пос-терминалов.

«Созданы все условия - скоростной интернет и прочие возможности. Если так, то почему пос-терминалы не должны работать? Около 30-40 процентов депутатов жалуются на их неисправность. Мы получаем зарплату по карте. Нам каждый раз снимать деньги с карты? Прошу вас, держать этот вопрос в центре внимания», - сказал спикер.

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