Спектакль супругов – контрабандистов в Бакинском аэропорту: Потеря сознания, переодевание в чадру - ВИДЕО

Благодаря бдительности сотрудников Главного таможенного управления на воздушном транспорте удалось предотвратить контрабандный провоз в Азербайджан крупной партии мобильных телефонов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, прилетевшая рейсом Дубай-Баку супружеская пара граждан Азербайджана – Лала Джумшуд гызы Ягубова и ее муж Нурлан Вафадар оглу Насибов – разыграли целый спектакль.

«Лала Ягубова после прохождения пограничного контроля в аэропорту оставила свою ручную кладь – чемодан – у ленты багажа и вошла в туалет. Там она переоделась в чадру и, выйдя из туалета, взяла чемодан и направилась к «Зеленому каналу».

Сотрудники таможни остановили ее и направили в «Красный канал». Тут муж женщины, поняв, что сейчас их афера с контрабандой вскроется, чтобы отвлечь внимание таможенников, сделал вид, что потерял сознание и упал на пол, имитируя резкое ухудшение состояния здоровья.

Воспользовавшись этим, Лала Ягубова, не входя в «Красный канал», оставила чемодан у багажной ленты, вновь прошла в туалет, сняла с себя чадру и попыталась через «Зеленый канал» уйти, бросив чемодан. Но женщина была остановлена таможенниками, и из оставленного ею чемодана были извлечены скрытые от таможенного досмотра, незадекларированные телефоны Samsung S9 64GB, Samsung Note 9 128GB, İphone XS Gold 64GB, İphone XS Space Gray 64GB, İphone XS Gold 256GB, İphone X Silver 64GB, İphone XS MAX Space Gray 256GB, İphone XS MAX Space Gray 64GB, İphone XS MAX Gold 256GB и İphone XS MAX Gold 64GB, а из сумки - телефон Samsung S9 64GB (всего 23 телефона).

Лала Ягубова в своих показаниях заявила, что телефоны принадлежат ее мужу Нурлану, и именно он придумал разыграть подобный спектакль для контрабандного провоза телефонов.

По факту начато разбирательство.

Представляем вашему вниманию видеозапись «спектакля», который организовали в аэропорту супруги-контрабандисты.

Тимур Рзаев