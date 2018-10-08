Специальное предложение от Kapital Bank для нефтяников

Kapital Bank представляет новую льготную кредитную акцию для всех работников нефтяной сферы.

Акция предусматривает и тех нефтяников, которые не получают заработную плату посредством карт Kapital Bank.

Согласно условиям, годовая процентная ставка предоставляется со скидкой до 5%. Также клиенты получат бесплатную карту BirKart в подарок. Кредиты могут выдаваться без поручителя. Акция продлится до 31 октября 2018 г.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от 3-х до 48 месяцев. Более подробная информация о кредитах на www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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