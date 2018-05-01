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Специальное предложение ко Дню Республики от Kapital Bank

Сегодня в 12:35 ~ 1 минута на чтение 166
Специальное предложение ко Дню Республики от Kapital Bank

Kapital Bank по случаю 28 Мая – Дня Республики - предлагает новую льготную кампанию по кредитам.

В рамках кампании ежемесячная оплата каждого кредита на сумму 3000 манатов будет составлять 100 манатов. Также клиенты получат бесплатную карту BirKart в подарок.

Кредиты до 8 500 манатов могут оформляться без поручителя. Акция продлится до 31 мая 2018 года.

Следует отметить, что сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, а срок - от 3-х до 48 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо представить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. Для более подробной информации о кредитах – www.kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95-ти филиалах и 7-ми отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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