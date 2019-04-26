Спасти президентство: Макрон дает новые обещания

Эммануэль Макрон предпринял очередную попытку подстраховаться и обезопасить свое президентство.

Стремясь успокоить "Желтые жилеты", французский лидер пообещал снизить подоходные налоги и проиндексировать пенсии.

"Я не хочу повышения налогов. Я хочу их снижения для тех, кто работает, значительного снижения налогов на доходы", - заявил он, отметив, что уже потребовал от правительства реализовать эту инициативу. Правда, насколько сократятся платежи, глава государства пока не уточнил.



Кроме того, Макрон поделился соображениями по поводу пенсионного возраста: он отметил, что нужно, чтобы "пенсионная система была справедливой". "Работа должна оплачиваться, но и работа, которая была выполнена человеком в прошлом, также должна быть оплачена", - добавил президент Франции. Он сообщил, что с 1 января 2020 г. все пенсии ниже €2 тыс. проиндексируют с учетом инфляции. При этом Макрон призвал граждан вносить больший вклад в пенсионную систему.



С ноября прошлого года по Франции прокатилась волна протестов, в ходе которых активисты в желтых спасательных жилетах оккупировали дороги и торговые центры, проводили марши, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и пострадавшими. Движение изначально выступало против повышения топливных сборов, однако затем пошло дальше, добиваясь увеличения доходов среднего класса, дополнительных льгот для некоторых категорий населения и отставки президента Макрона.



Протесты уже недешево обошлись французской казне: как писали ранее "Вести. Экономика", манифестации "Желтых жилетов", по подсчетам статистического института Insee, вдвое сократили рост экономики в IV квартал: с 0,4% до 0,2%. Кроме того, президент страны пошел на уступки, которые практически привели к превышению порога дефицита бюджета, допустимого по нормам ЕС.

Vesti.ru