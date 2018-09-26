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Создатель Ждуна показала новое существо – ФОТО

Сегодня в 09:20 ~ 1 минута на чтение 794
Создатель Ждуна показала новое существо – ФОТО

Нидерландская художница Маргрит ван Брифорт, которая известна как автор ставшей мемом скульптуры Ждуна, опубликовала в своем инстаграме фотографию нового существа.

На фотографиях запечатлено грузное морщинистое тело телесное цвета. При этом задние конечности у него выполнены в виде человеческих ног.

В посте Брифорт обратилась к пользователям с просьбой выдумать скульптуре название на английском языке.

Русскоязычные пользователи выдвинули множество вариантов, включая «Opozdun», «Objedun», «Kuzia or Kuzya», «grovelit (пресмыкало)», «Грустяш», «Залипец», «Скучака».

Новая скульптура понравилась не всем пользователям, которые прокомментировали пост художницы.

«Фу, мерзость. Ждун был милашкой. А это пошлятина какая-то», — возмутился пользователь под ником borshchov_art.

Gazeta.Ru 

 
 
 
 
 
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Публикация от Margriet van Breevoort (@margrietvanbreevoort)

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