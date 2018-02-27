Созданы условия для свободного волеизъявления граждан - ЦИК

Азербайджанское государство создало условия для свободного волеизъявления граждан на выборах.

Об этом на семинаре, посвященном рассмотрению обращений, связанных с выборами, заявил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов.

По его словам, существуют достаточные возможности для реализации этого процесса, включая законодательную базу, соответствующую мировым стандартам.

«Материально-техническая база избирательных комиссий находится на высоком уровне», - сказал он.

Н.Мамедов также указал, что в сравнении с 10-летней давностью уменьшилось количество обращений.

«Это связано с проведением широкой просветительской работы», - сказал он.

Цель семинара, который продлится три дня, - повышение знаний в связи с рассмотрением жалоб, усовершенствование практических навыков.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.