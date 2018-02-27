1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Созданы условия для свободного волеизъявления граждан - ЦИК

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 341
Созданы условия для свободного волеизъявления граждан - ЦИК

Азербайджанское государство создало условия для свободного волеизъявления граждан на выборах.

Об этом на семинаре, посвященном рассмотрению обращений, связанных с выборами, заявил заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов.

По его словам, существуют достаточные возможности для реализации этого процесса, включая законодательную базу, соответствующую мировым стандартам.

«Материально-техническая база избирательных комиссий находится на высоком уровне», - сказал он.

Н.Мамедов также указал, что в сравнении с 10-летней давностью уменьшилось количество обращений.

«Это связано с проведением широкой просветительской работы», - сказал он.

Цель семинара, который продлится три дня, - повышение знаний в связи с рассмотрением жалоб, усовершенствование практических навыков.

Напомним, что 5 февраля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении в Азербайджане президентских выборов.

Центральной избирательной комиссии было поручено обеспечить назначение президентских выборов в Азербайджанской Республике на 11 апреля 2018 года, а также обеспечить проведение выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

В календаре норм рабочего времени и производства на 2018 год, утвержденном решением Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана от 20 декабря 2017 года, говорится, что, согласно статье 8.2 Избирательного кодекса, день голосования на территории проведения выборов (референдума) не считается рабочим днем.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

341

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net