Создается рабочая группа по изучению вопроса транзита нефти из Казахстана через Азербайджан

В Баку подписан протокол по итогам 14-го заседания межправительственной азербайджано-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, согласована двухлетняя Дорожная карта такого сотрудничества и достигнута договоренность о создании рабочей группы по вопросам обеспечения транспортировки казахстанской нефти через территорию Азербайджана.

Об этом сообщили на брифинге министры энергетики Азербайджана и Казахстана Пярвиз Шахбазов и Канат Бозумбаев.

«Эта рабочая группа должна будет проработать возможности перевалки казахстанской нефти по конкурентоспособным маршрутам», - добавил К.Бозумбаев.

Он напомнил, что в Казахстане с 2016 года разрабатывается крупное месторождение «Кашаган», на котором в настоящее время добыча составляет 250 млн баррелей в сутки. В 2018 году добыча на этом месторождении может вырасти в 1,5 раза.

«Мы также вкладываем $37 млрд в расширение месторождения «Тенгиз», ожидаем рост на 12 миллионов тонн в год с выходом на 39-40 млн тонн ежегодно через 2-3 года», - сообщил он.

Основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана является маршрут СРС (КТК) мощностью 53-54 млн тонн в год через РФ.

«Через 3-4 года встанет вопрос поиска маршрута для транспортировки растущих объемов нефти через альтернативные трубопроводы, в том числе станет актуальным вопрос транспортировки нефти через территорию Азербайджана», - отметил казахстанский министр.

По его словам, в течение 1-1,5 лет в рамках рабочей группы нужно проработать, чтобы направление через Баку стало конкурентоспособным по сравнению с имеющимися маршрутами по тарифам, качеству нефти и прочим аспектам.

Лада Евграшина, Г.Р.