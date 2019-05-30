Создается Фонд для финансирования стартапов в Азербайджане и регионе

30 мая в Баку между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и DAAL Venture Capital был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает 1news.az, меморандум был подписан в рамках Monex Summit Caspian и предполагает создание министерством и компанией Фонда для финансирования стартапов.

Фонд в дальнейшем будет финансировать стартапы не только в Азербайджане, но и в регионе. На первом этапе DAAL Venture Capital профинансирует 4-6 стартапов в Азербайджане.

Monex Caspian Summit – это ежегодное мероприятие, которое объединяет ведущих экспертов в области FinTech, платежных технологий и банковского дела со всего мира.

Эльшан Рустамов, Г.Р.