1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Создается Фонд для финансирования стартапов в Азербайджане и регионе

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 365
Создается Фонд для финансирования стартапов в Азербайджане и регионе

30 мая в Баку между Министерством транспорта, связи и высоких технологий и DAAL Venture Capital был подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает 1news.az, меморандум был подписан в рамках Monex Summit Caspian и предполагает создание министерством и компанией Фонда для финансирования стартапов.

Фонд в дальнейшем будет финансировать стартапы не только в Азербайджане, но и в регионе. На первом этапе DAAL Venture Capital профинансирует 4-6 стартапов в Азербайджане.

Monex Caspian Summit – это ежегодное мероприятие, которое объединяет ведущих экспертов в области FinTech, платежных технологий и банковского дела со всего мира.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

365

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net