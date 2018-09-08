Союзничество по-армянски: говорить о дружбе, но действовать как враг

В то время как все эксперты, в том числе и российские, ясно понимают четкую направленность политики действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сторону Запада, он заявляет о союзнических отношениях с Москвой, обещает сохранение стратегического курса отношений с Россией.

Однако всем понятно, что это лишь декларации, потому что все действия Пашиняна свидетельствуют об обратном. С его заявлениями о духе союзничества с Россией никак не вяжутся многочисленные назначения на высокие посты явно антироссийски настроенных лиц, проверки в российских компаниях (например, в дочерней компании РЖД ЗАО «Южно-кавказская железная дорога»), перенаправление финансовых потоков, и самое главное преследование ставленников Москвы, среди которых люди из числа близких и родственников бывшего президента Сержа Саргсяна, экс-президент Роберт Кочарян, действующий генсек ОДКБ и бывший начальник Генштаба Армении генерал Юрий Хачатуров и другие.

О союзе и важности повышения уровня армяно-российских отношений на фоне всего вышеуказанного он вновь заявил в интервью программе Министерства обороны Армении “Зинуж”.

“Наши отношения (с Россией – ред.) должны быть на еще более высоком уровне, стать еще более стратегическими, партнерскими и дружескими”, — сказал Пашинян.

К тому же, по словам главы правительства РА, все вопросы, которые есть у ОДКБ к Армении и наоборот, должны быть решены в союзнической атмосфере.

Видимо, уголовное преследование генсека данной организации, лидером которой является Россия, чуть ли не его арест и освобождение лишь под давлением Москвы является пределом дружеского отношения к Москве.

Наверно, 8 сентября, во время визита в Россию он продолжит заговаривать зубы российскому руководству и действовать в такой же манере, что и раньше. Однако, можно допустить, что Москве одних лишь слов и заверений будет уже недостаточно.

1news.az