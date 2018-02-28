Совместный проект БВШН и ASAN kadr: Первая выставка «Карьера» – ФОТО

Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и Центр карьеры ASAN kadr Школы волонтеров Службы ASAN впервые реализуют совместный проект – выставку «Карьера», которая пройдет 1 марта 2018 года с десяти часов утра до пяти часов вечера в кампусе Высшей школы.

Мероприятие, которое проводится Центром карьеры ASAN kadr при организационной поддержке БВШН, нацелено на то, чтобы содействовать трудоустройству молодежи и помочь молодым людям построить успешную карьеру в ведущих компаниях, действующих в стране и ищущих перспективных сотрудников.

В работе выставки примут участие свыше 50 компаний и организаций, в том числе SOCAR, Paşa Siğorta, Gilan Holdinq, EY, KPMG, Deloitte, PwC Azerbaijan, Azercell, BP Exploration Caspian Sea Azerbaijan, Atəşgah Siğorta, Azər Türk Bank, Fireworks HR Agency, Coca-Cola Bottlers Ltd, Azərsun Holding, Holday İnn Hotel Baku, Kapital Bank ASC, JW Marriott Absheron Baku, Rabitabank ASC, Бакинский международный морской торговый порт, Silk Way Bank, European Tobacco Baku ASC, SOCAR Polymer, Kapital Bank ASC, NOVA Digital Solutions и NOVCO Group.

Посетители выставки смогут встретиться с сотрудниками отделов кадров компаний, узнать о вакансиях и правилах приема на работу. На выставке будут созданы все условия для дискуссий, обмена информацией и неформального общения кандидатов и представителей компаний-работодателей.

Высшая школа и Служба ASAN уделяют особое внимание вопросам занятости молодых специалистов. На сегодняшний день все выпускники БВШН трудоустроены, а 860 молодых людей нашли работу после окончания учебных курсов Центра карьеры ASAN kadr.

Р.А., Э.Т.