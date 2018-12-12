Советуем Пашиняну всегда быть искренним, в особенности перед президентом Азербайджана - Мубариз Ахмедоглу

На неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге Президент Азербайджана И.Алиев и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Н.Пашинян обсудили вопрос обмена пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

Пашинян заявил, что обсудит это с «властями Нагорного Карабаха». Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Н.Пашинян лжет:

I. Предполагается, что основной целью визита Н.Пашиняна в Нагорный Карабах 2-6 ноября 2018 года было освободить Д.Аскерова, Ш.Гулиева и Э.Гусейнзаде из Шушинской тюрьмы и привезти их в Ереван. Н.Пашинян отправился в Нагорный Карабах со своей командой, некоторые члены команды не были связаны напрямую с вопросами военного характера. Структура визита также продемонстрировала, что вопросы военного назначения не стояли на первом месте.

II. Спустя два дня после визита Н.Пашиняна в Нагорный Карабах «политики» Нагорного Карабаха, «пресс-секретарь» и пиарщик Б.Саакяна Д.Бабаян написали о превращение в Азербайджане лиц, воевавших против армян, в героев и осудили это. Другими словами, использованный спустя несколько дней Н.Пашиняном термин «Рамильсафаровизация» был изобретен в Нагорном Карабахе.

III. До этого времени Н.Пашинян, министр обороны Д.Тоноян создавали обнадеживающий фон в связи с возвращением в ближайшее время в Армению К.Казаряна, которого армяне считают военнопленным. Супруга Н.Пашиняна дважды приезжала в Бердский район и навещала родителей К.Казаряна. Это также можно рассматривать как подготовительную работу для того, чтобы отметить возвращение К.Казаряна.

IV. Н.Пашинян изменил свою позицию после того, как ему не удалось получить азербайджанских заложников от «руководства» Нагорного Карабаха. В качестве основного аргумента неосвобождения Д.Аскерова привел родственников убитых Д.Аскеровым армян. Однако при освобождении членов «Сасна Црер», убивших трех полицейских, включая майора, он не спросил мнения у родственников этих убитых полицейских. Несмотря на актуализацию этого вопроса армянским обществом, Пашинян отвергает это.

Высшей точкой фальсификации Н.Пашиняна в этом вопросе является использование изобретенного в Нагорном Карабахе термина «Рамильсафаровизация». Д.Аскеров, Ш.Гулиев по возвращению в Баку будут торжественно встречены и превратятся в новых «Рамилей Сафаровых». А это не нужно Армении.

V. 20 ноября Н.Пашинян подписал указ о создании межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших. Не объяснил причину ликвидации предыдущей комиссии. В указе руководителям органов государственного управления было поручено представить в Министерство обороны кандидатуры должностных лиц, входящих в состав комиссии. Эта комиссия до сих пор не создана.

Аргументы диктуют итоговый результат или обобщение: Пашинян был занят вопросом «обмена всех на всех», его никто не послушал, и затем Пашинян начал лгать в этом вопросе.

Советуем Пашиняну нигде не лгать, всегда быть искренним. Это особенно важно, когда он находится перед Президентом Азербайджанской Республики И.Алиевым. Единственным спасителем Пашиняна, который находится в положении «цугцванг», может стать И.Алиев.

Глава Центра политических технологий и инноваций Мубариз Ахмедоглу