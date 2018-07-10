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Советника Трампа оскорбили после покупки еды в ресторане

Сегодня в 09:20 ~ 1 минута на чтение 245
Советника Трампа оскорбили после покупки еды в ресторане

Стивена Миллера, который является советником американского президента Дональда Трампа, оскорбили после приобретения ужина в ресторане.

Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, Миллер зашел в ресторан поблизости от дома и купил суши на $80. После того как советник вышел из заведения с едой, сотрудник ресторана последовал за ним. Он публично оскорбил Миллера, а также показал ему два средних пальца.

Ранее Трамп ответил хозяйке ресторана Red Hen, отказавшейся обслужить пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, и посоветовал заведению больше следить за чистотой.

Gazeta.Ru

 

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