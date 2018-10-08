1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Советник Трампа собирается посетить Армению

Сегодня в 13:05 ~ 1 минута на чтение 313
Советник Трампа собирается посетить Армению

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Армению.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил политолог Сурен Саркисян.

«Уже могу открыто сообщить, что Дж.Болтон через две недели посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность, чтобы уточнить повестку отношений Армения - США. Армянская сторона может решить через Болтона серьезные вопросы. Это исключительный шанс, когда недосягаемое становится досягаемым. Аппарат премьера и МИД могут очень активно работать с Болтоном», - написал С.Саркисян на своей странице в Facebook.

1news.az

Telegram WhatsApp

313

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net