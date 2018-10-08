Советник Трампа собирается посетить Армению

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит Армению.

Как сообщают армянские СМИ, об этом заявил политолог Сурен Саркисян.

«Уже могу открыто сообщить, что Дж.Болтон через две недели посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность, чтобы уточнить повестку отношений Армения - США. Армянская сторона может решить через Болтона серьезные вопросы. Это исключительный шанс, когда недосягаемое становится досягаемым. Аппарат премьера и МИД могут очень активно работать с Болтоном», - написал С.Саркисян на своей странице в Facebook.

1news.az