Совет по прессе подвел итоги работы за последние три месяца – ФОТО

В среду, 24 апреля состоялось очередное заседание правления Совета по прессе (СП) Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе СП, открывая заседание, председатель Совета, депутат Афлатун Амашов рассказал о вопросах, стоящих в повестке дня.

Была представлена информация о проделанной в январе-марте 2019 года работе. Было отмечено, что за отчетный период СП было получено 214 обращений. 138 из них – жалобы от СМИ. 124 жалобы были рассмотрены Секретариатом Совета. 98 жалоб нашли свое решение в Секретариате, другие 26 жалоб были переданы на рассмотрение Комиссии по жалобам. Были приняты решения на основе этих жалоб.

Одна газета вновь была включена в «черный список» СП, материалы в связи с этим направлены в Комиссию по борьбе с рэкетирской журналистикой. В отчетный период 10 СМИ были даны предупреждения, 15 – рекомендации.

На встрече были обсуждены результаты проведенного Советом по прессе мониторинга состояния распространения СМИ в Баку.

Конкретная цель мониторинга состояла в том, чтобы изучить ситуацию с продажей газет в Баку, а также в пригородных поселках и населенных пунктах, проблемы в этой области и их происхождение, деятельность киосков по продаже газет и подготовить пакет предложений по улучшению продаж газет в стране.

Мониторинг показал, что 250 киосков (176 в Баку) функционируют в Баку и близлежащих населенных пунктах. Продажа газет в них не организована на должном уровне. Несмотря на обеспечение киосков материалами, многие продавцы не размещают газеты на витрине.

Есть также причины, по которым продавцы халатно относятся к своей работе. Арендная плата очень высокая, из-за чего арендаторы, чтобы получить прибыль, больше газет продают другие товары, сигареты, алкоголь, энергетические напитки. Ответственность за ситуацию несет Исполнительная власть города Баку.

Исполнительная власть должна регулярно информировать арендаторов о том, что киоски предназначены для продажи газет, и штрафовать тех, кто не соблюдает правила.

Самая большая проблема – это доставка газет в регионы Центром по почтовым перевозкам, действующим при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Несмотря на то, что Центр взял на себя обязательства по доставке газет в районы, по неизвестным причинам вовремя не осуществляет доставку, иногда вообще не доставляет.

Есть случаи, когда продавцы не продают газеты читателям, а за определенную сумму позволяет им читать и возвращать газеты. Группа мониторинга также выдвигает определенные предложения для решения существующих проблем.

Эти предложения включают в себя реализацию мер по обеспечению полной независимости распространения газет, устранению какого-либо участия Исполнительной власти города Баку и других государственных органов в этом процессе. Восстановление розничной продажи газет на Бакинском бульваре, в парках, на городских улицах, рынках и т.д., продажи газет в крупных торговых сетях, на железнодорожном вокзале, в аэропорту, автовокзале и других подобных местах.

На заседании было принято решение по приему в СП новых членов, рассмотрены другие вопросы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.