Сотрудники СНБ не прослушивали Ванецяна, «слив» был из соседней страны — Итоги следствия

Глава Следственного комитета (СК) Армении Айк Григорян не исключает, что запись прослушанного телефонного звонка директора Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна с начальником Специальной следственной службы (ССС) Сасуном Хачатуряном была слита в сеть с территории одной из соседних стран.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге в парламенте, сообщают армянские СМИ.

По его словам, есть шесть способов прослушки, и было проведено расследование по всем направлениям.

Кроме того, были направлены запросы в другие страны, получены данные, которые в дальнейшем могут доказать, что запись прослушки была распространена с территории соседнего государства. При этом Григорян не стал конкретизировать, о какой стране именно идет речь.

Также была проведена экспертиза, которая опровергла возможность проведения прослушки сотрудниками СНБ.

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А.А.