Сотрудники ряда госструктур в связи с «Формулой-1» выйдут в отпуск

В связи с предстоящими в Баку на этой неделе соревнованиями Гран-при Азербайджана «Формула-1» расположенные в Доме правительства государственные структуры не будут работать несколько дней.

Как сообщает 1news.az, сотрудники министерств, комитетов и других государственных учреждений, осуществляющих деятельность в здании, будут отправлены в 5-дневный отпуск с 24 по 29 апреля (со среды до понедельника).

На этот период вход в Дом правительства будет закрыт.

Отметим, что Дом правительства находится в основной зоне проведения гонок. Гран-при стартует от Дома правительства.

В Доме правительства располагаются министерства экономики, сельского хозяйства, культуры, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Аппарат уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена), Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и другие структуры.

Тимур Рзаев, Э.Т.