Сотрудники МИД Азербайджана посетили прифронтовую зону – ФОТО

В связи профессиональным праздником дипломатических работников Азербайджана, который празднуется 9 июля, группа сотрудников МИД республике около 50 человек посетила Тертерский район.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики, целью визита было ознакомление с ситуацией на линии соприкосновения, поближе узнать будни мирного населения, проживающего в этой зоне, а также военнослужащих.

В рамках визита в Тертерский район сотрудники МИД посетили новый поселок для вынужденных переселенцев, а также памятник Марага-150, установленный в 1978 году по случаю 150-летия переселения армян в Карабах и позднее ими уничтоженный.

Также сотрудники дипслужбы посетили село Гапанлы, жители которого были обстреляны в ходе апрельских боев 2016 года. Они также посетили мать Дильгама Аскерова четыре года, незаконно содержащегося в заложниках вооруженными силами Армении.

Сотрудники МИД также побывали на передовой, пообщались с военнослужащими. Кроме того, они посетили N-скую военную часть Министерства обороны, встретились с личным составом, а также вместе с военнослужащими пообедали в солдатской столовой.

Талыб Бархудаев