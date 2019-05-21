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Сотрудники Kapital Bank подписали значимое соглашение - ФОТО

Сегодня в 12:22 ~ 2 минуты на чтение 400
Сотрудники Kapital Bank подписали значимое соглашение - ФОТО

2 сотрудника Kapital Bank впервые в Азербайджане подписали соглашение о сотрудничестве в области комплаенс с престижной организацией.

Это - первое соглашение, отражающее учения в области комплаенс в странах СНГ и Кавказском регионе.

Основанная сотрудниками Департамента права и комплаенс Kapital Bank Алмас Мусаевой и Лейлой Салимзаде компания Vendra и влиятельная компания ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) отныне будут заниматься своей деятельностью в регионе в качестве партнеров.

Отметим, что ACAMS – международная организация, целью которой является повышение знаний, навыков и опыта специалистов, работающих в сфере борьбы против легализации денежных средств, полученных преступным путем, борьбы с финансированием терроризма и предотвращения финансовых преступлений. Среди членов организации – ведущие финансовые институты мира, контролирующие органы, правоохранительные органы и представители промышленного сектора.

ACAMS работает в основном по нескольким направлениям - совершенствование международных стандартов в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, повышение опыта сотрудников, работающих в соответствующих сферах частных и государственных структур, становление этих сотрудников как  специалистов международного уровня, обмен лучшими практиками в области отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма, создание сети и т.д.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру «196».

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