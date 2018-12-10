Сотрудники Азербайджанского государственного ТЮЗа награждены орденами и медалями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
По случаю 90-летнего юбилея Азербайджанского государственного театра юного зрителя и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить следующих лиц:
орденом «Эмек» 3-й степени
Гасымова Тариэля Искендер оглу
медалью «Терегги»
Бабаеву Масуму Мустафа гызы
Бабаеву Сону
Алиева Рахиба Сеидага оглу
Асадова Ису Гадир оглу
Гусейнову Кямалю Музаффар гызы
Мурадханлы Алескера Джалал оглу».
1news.az