Сотрудники Азербайджанского государственного ТЮЗа награждены орденами и медалями

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

По случаю 90-летнего юбилея Азербайджанского государственного театра юного зрителя и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Гасымова Тариэля Искендер оглу

медалью «Терегги»

Бабаеву Масуму Мустафа гызы

Бабаеву Сону

Алиева Рахиба Сеидага оглу

Асадова Ису Гадир оглу

Гусейнову Кямалю Музаффар гызы

Мурадханлы Алескера Джалал оглу».

1news.az