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Сотрудникам газеты «Азербайджан» присвоены почетные звания

Сегодня в 22:32 ~ 1 минута на чтение 291
Сотрудникам газеты «Азербайджан» присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам газеты «Азербайджан» почетного звания «Заслуженный журналист».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике присвоить почетное звание «Заслуженный журналист» следующим сотрудникам газеты «Азербайджан»:

Джавадову Сейрану Губад оглу

Азизли Бахтияру Магеррам оглу

Гусейнли Ихтияру Керим оглу

Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу».

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