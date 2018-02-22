Сотрудникам Бакметрополитена запретили курить в кабине машиниста поезда

Исполнение нового закона об ограничении использования табачных изделий взято под серьезный контроль в Бакинском метрополитене.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», в целях соблюдения требований закона состоялось совещание в расширенном составе с участием руководителей соответствующих структур организации.

Следует отметить, что курение в вестибюлях, переходах, вагонах и на платформах метрополитена было запрещено и раньше.

Но в связи с вышеуказанным законом также запрещено курение табачных изделий и электронных сигарет в административных зданиях, их дворах и даже на территории депо «Нариманов», в целом на строительных объектах, принадлежащих ОАО.

Курение разрешается только в специально отведенных местах с соответствующим знаком.

Также строго запрещено курение на станциях, в переходах, туннелях, машинных залах эскалаторов, на любой служебной территории, в том числе кабине машиниста.

Р.Д., И.А.