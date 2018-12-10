Сотрудникам Азербайджанского государственного ТЮЗа присвоены почетные звания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам Азербайджанского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

По случаю 90-летнего юбилея Азербайджанского государственного театра юного зрителя и за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане присвоить почетные звания Азербайджанской Республики следующим лицам:

«Народный артист»

Алиевой Лятифе Джахандар гызы

Новрузовой Нюбар Гулу гызы

«Заслуженный артист»

Абдуллаевой Мехрибан Абдулла гызы

Асадову Ильхаму Асад оглу

Гусейнову Эльнуру Бахрамхан оглу

Шарифовой Гюшвер Фатулла гызы

«Заслуженный работник культуры»

Рагимли Рафигу Сафар оглу».

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