Сотрудник АГУНП избран председателем Союза молодежи Насиминской районной организации ПЕА – ФОТО

22 апреля состоялась V отчетно-выборная конференция Союза молодежи Насиминской районной организации партии “Ени Азербайджан” (ПЕА).

Мероприятие началось со звучания Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память Общенационального лидера Гейдара Алиева. Далее состоялась презентация деятельности Союза молодежи Насиминской районной организации ПЕА.

На конференции, в которой приняли участие 150 представителей, избранных из первых 102 территориальных отделений районной организации партии, заместитель председателя Союза молодежи Сохраб Гашимов выступил с отчетом о деятельности организации со времени последней конференции. Он предоставил информацию о проделанной работе и реализованных проектах за отчетный период. Было отмечено, что молодежь Насиминской районной организации ПЕА также воспользовалась возможностями продолжить свое образование за рубежом, участия в образовательных проектах, конференциях и семинарах, проводимых в разных странах.

Затем на конференции обсуждались организационные вопросы. Были избраны председатель и заместители председателя Совета Союза молодежи Насиминской районной организации, состоящего из 45 человек, и Управления, состоящего из 16 человек.

По результатам голосования заместитель директора департамента Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Салман Салманов был избран председателем Союза молодежи.

Выступившие на конференции председатель Союза молодежи ПЕА Сеймур Оруджев, член Политического совета ПЕА, председатель Насиминской районной организации партии, депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы, глава Исполнительной власти Насиминского района, член Политсовета ПЕА Асиф Аскеров, руководитель медиа-холдинга “Сяс” Бахруз Гулиев рассказали о государственной молодежной политике, успешно реализуемой в нашей стране, проектах по развитию молодежи, государственных программах. Было отмечено, что государственная молодежная политика, заложенная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. В настоящее время в стране созданы все условия для развития современной азербайджанской молодежи и получения образования на самом высоком уровне. Молодежь также активно участвует в общественно-политической жизни страны.

Далее с речью выступил первый заместитель председателя Милли Меджлиса, член Политического совета партии “Ени Азербайджан” Зияфет Аскеров. По его словам, путь Азербайджана безальтернативный путь. Это путь Гейдара Алиева. С 1991 по 1993 годы, когда наша независимость была восстановлена, в нашей стране не было предпринято никаких шагов в области государственного строительства. С 1993 года, когда Общенациональный лидер Гейдар Алиев вернулся к политической власти, в Азербайджане началась работа по созданию правового государства. Общенациональный лидер всегда говорил, что легко создать государство, но сохранить его очень трудная и ответственная работа. Это и есть феномен Гейдара Алиева. Смысл политики Гейдара Алиева в том, что этот путь – путь создания, путь развития. В настоящее время его успешно продолжает достойный преемник Общенационального лидера – Президент Ильхам Алиев. Сегодня каждый молодой человек Азербайджана должен знать, что мы не должны ожидать помощи от кого-либо в защите нашего независимого государства, мы сами должны помогать себе. Задача молодежи - в первую очередь, быть образованными, трудиться ради будущего нашей страны, быть активными.

Выступающие с речью молодые люди говорили, что будут усердно работать, чтобы достойно решать проблемы, стоящие перед ними в развитии нашей страны, и донести до мировой общественности правду о нашей республике.

Затем были приняты резолюция конференции и Обращение участников к Президенту Азербайджана, председателю партии “Ени Азербайджан” Ильхаму Алиеву.

1news.az