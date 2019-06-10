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Сотни тысяч российских туристов посетили Азербайджан в прошлом году

Сегодня в 17:16 ~ 1 минута на чтение 261
Сотни тысяч российских туристов посетили Азербайджан в прошлом году

В прошлом году Азербайджан посетили 800 тысяч российских туристов.

В 2018 году 800 тысяч российских туристов посетили Азербайджан, это означает, что Азербайджан становится привлекательным местом для России. В Москве открыто представительство Азербайджана по туризму, налаживается взаимодействие, - сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, сообщает Report.az.

Он отметил, что также налаживается авиасообщение между городами обеих стран.

«Идут обсуждения о расширении числа официальных авиаперевозчиков для осуществления перевозок между регионами нашей страны и Азербайджаном», - сказал он.

Касаясь открытия круизного сообщения на Каспии, посол отметил, что в данном направлении «ведутся подготовительные работы».

А.А.

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