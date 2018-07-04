«Сотни погибших, а нам не говорят правду! Но мы все знаем!», Или о том, кто и зачем продолжает пытаться посеять панику в Азербайджане?

Ситуация с «концом света» в Азербайджане все еще остается самой обсуждаемой и актуальной.

И это немудрено: жара в эти дни стоит аномальная, что уже даже, как говорится, «в мирное время» не способствует оптимизму и вере в светлое будущее. А уж в чрезвычайной ситуации, когда нет возможности ни душ принять, ни под кондиционером вздохнуть, все гораздо сложнее. Да, в стране сейчас сложилась непростая ситуация, из которой, тем не менее, ищут выход. И результаты уже есть – перебои с подачей электроэнергии прекратились, метро заработало, автобусы вчера ездили бесплатно, то есть, потихоньку привычная жизнь восстанавливается.

Но почему и кто так старательно пытается загнать людей, и без того измученных жарой, жаждой и долгим отсутствием света, в еще более «темный и душный угол»? Кто так настойчиво продолжает распространять в Сети фейковые новости двухлетней давности, а также «сенсационные разоблачения» о гибели людей? Кто и зачем продолжает нагнетать обстановку?

О том, что следует отделять зерна от плевел и пытаться как-то трезво смотреть на происходящее, уже написал наш главный редактор Рахман Гаджиев, давший конкретный и четкий анализ произошедшего.

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Также 1news.az уже писал в течение этих двух дней о том, что слухи о гибели сотен (!) младенцев в роддомах страны – действительно не более чем слухи!

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Однако комментаторы в соцсетях не унимаются и продолжают публиковать чудовищные новости о том, что «журналисты все врут», что «воды нет, света нет», что «в больницах умирали подключенные к аппаратам искусственного дыхания пациенты», что «жертв в метро десятки», и что даже в момент аварии на Мингячевирской ТЭС «было шесть погибших, но все молчат, только «сарафанное радио» доносит правду», что «водители автобусов требуют платы за проезд вопреки указанию бесплатного провоза пассажиров», что «таксисты- мародеры взвинтили цены», что в «маркетах продают сгнившее мясо и протухшие продукты» и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что Минздрав уже официально дал информацию о количестве пострадавших в дни после аварии, а также не раз заявлял о том, что непосредственно в ночь аварии ни одного случая летального исхода не было, слухи о «жуткой правде» продолжают распространяться.

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Нас, журналистов, продолжают проклинать в комментариях, требуя от них немедленного «погружения в реальность» - то есть, спуститься в неработающее метро, самим снимать момент аварии на ТЭС, бегать по больницам в поисках несуществующих трупов и так далее, и тому подобное. Абсурдность и нелогичность этих заявлений мы даже комментировать не станем, потому что все, что можно оперативно передать, мы и так делаем.

Однако эти люди считают, что у них очень справедливая аргументация их обвинений и «разоблачений», они требуют официальных ответов. Однако парадокс в том, что официальные ответы их не устраивают, и, по сути, они требуют крови. Даже, кажется, жаждут ее. Их не устраивает, что жертв нет, им нужны эти жертвы. А если их нет, их надо придумать. А для этого нужно создать видимость того, что именно они знают правду, и, более того, владеют информацией. Для этого достаточно убрать дату с видео, опубликованного два года назад на нашем сайте, когда мы писали о чудовищной трагедии в Сальяне.

Что особенно поразительно, что и тогда мы разбирались в не совсем, мягко говоря, справедливых обвинениях в адрес врачей. Напомним, что родители новорожденных тогда обвинили в смерти двоих детей саму больницу: по их словам, двое из трех новорожденных, помещенных в барокамеру, просто-напросто задохнулись, а состояние третьего малыша оценивается как критическое. Но, как сообщили тогда же нашему агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения, роды произошли на 31-й неделе. «Вес младенцев был очень мал, 1,100 кг и 1,305 кг, им была оказана интенсивная медпомощь. Выключение подачи электроэнергии в районе не имеет к смерти младенцев никакого отношения, потому что электричество отключили в 01:30. Кроме того, в реанимации и родильном отделении больницы есть свои генераторы», - заявили тогда 1news.az в Минздраве.

Получается, что новость, из которой не получилось сделать сенсацию два года назад, «пригодилась» сейчас, и ее так же, как опытный шулер вытаскивает козырь из рукава, вытащили сейчас, когда люди и без того в состоянии, близком к панике. Те, кто занимается подобными провокациями, играя на чувствах людей и используя для этого смерть ни в чем не повинных детей, - они что, действительно, считают себя лучше тех, кого они сегодня обвиняют в аварии на Мингячевирской ТЭС? Серьезно?.. Разве можно добиться правды, распространяя наглую ложь?

Ну, а те, кто «шейрит» подобные фейки – они не задумываются над тем, чтобы, прежде чем публиковать подобное, неплохо бы все же подумать и разобраться? И ответить себе самим, прежде всего, на вопрос: что и зачем они делают?..

Мы тоже писали статусы, и под ними тоже отписывались люди. И многие писали о том, что волновались и переживали за близких людей, которые в ту тяжелую ночь на 3 июля волею судьбы оказались в больницах. Это были реальные люди, которые не скрывались за вымышленными никнеймами, и им незачем было в эти минуты врать, надеясь на «дивиденды», в чем их многие обвиняют. Они просто описывали ситуацию, делясь переживаниями о том, что «Слава Богу, с нашими родными все в порядке! Слава Богу, в больнице работали генераторы». Да, были случаи, когда одна из читательниц написала о том, что их не приняла одна из центральных больниц, но конкретных фактов о смерти хотя бы одного больного ни одному СМИ предоставлено не было.

По какой причине, объясните, те, кто активно пишет в комментариях что-то вроде: «Мы знаем правду о сотнях погибших», не присылают факты об этой самой правде в редакции? В нашу, например, открытую для любой обратной связи, подобных обращений не поступало, иначе мы бы уже отреагировали.

К слову, мы в очередной, уже который раз обратились в Минздрав за комментарием, с просьбой вновь предоставить нам информацию о пострадавших за эти дни, а также сообщить, есть ли хотя бы один случай летального исхода за 3 и 4 июля в больницах по причине отключенного электричества. «Мне нечего добавить к тому, что я уже сказала сегодня журналистам. За прошедшие дни летальных исходов не было. Повода для паники нет», - ответила нам сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения АР Сафая Ахмедова.

А теперь возникает вопрос, кому и зачем нужно продолжать нагнетать панику?

Никто не говорит о том, что все жители Азербайджана, как один, в эти сложные дни вдруг начали проявлять великодушие, доброту и альтруизм. Никто не говорит о том, что нет нечистых на руку людей, алчных, завышающих цены таксистов или недобросовестных водителей автобусов. Но это говорит вовсе не о том, что «в Азербайджане люди озверели», а лишь характеризует проявление личностных качеств отдельных людей. Это – то, что мы и так видим ежедневно, просто не обращаем на это внимания, потому что люди – разные. Но разве для вас новость, что в критических ситуациях качества личности всегда проявляются ярче, и наше восприятие обостряется? А любовь к обобщениям, к слову – как в положительную, так и в отрицательную сторону, - это вообще признак незрелости.

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Есть факты? Давайте говорить по фактам, давайте разбираться, пытаться исправить их и думать, что делать, чтобы предотвратить их возникновение в будущем. Но нагло лгать, нагнетать истерию, рвать на себе волосы в комментариях, пытаться посеять панику и распространять слухи о «сотнях погибших» - это не проявление патриотизма, как эти самые «правдолюбы» думают. Это – проявление совершенно другого, гнилого подхода к важнейшим, щепетильным, беспокоящим весь Азербайджан вопросам. И это как раз таки очень деструктивно и опасно, мягко говоря.

Натали Александрова, Тимур Рзаев