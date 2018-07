28 июня этого года в зале Азербайджанской государственной филармонии состоялись 4-й выпускной вечер и церемония вручения сертификатов об окончании программы Foundation студентам Английского, Французского и Итальянского департаментов UFC (University Foundation Center).

Об этом сообщает пресс-служба University Foundation Center.

Студенты UFC после успешного окончания программы обучения были зачислены в выбранные ими рейтинговые университеты Великобритании, США, Франции , Италии, Германии, Голландии и Турции для получения степени бакалавра и магистра.

Вечер вступительной речью открыли руководители University Foundation Center Рейхан Гусейнова и Аян Алиева. Они отметили путь, проделанный студентами и преподавателями программы Foundation Английского, Французского и Итальянского департаментов. Также была предоставлена информация о деятельности UFC и планах на будущее.

Руководители UFC отметили, что образование во Франции – бесплатное, а для университетов Великобритании отличившимся студентам были предоставлены максимальные стипендии.

В церемонии награждения приняли участие ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, ректор Бакинского инженерного университета, профессор Хавар Мамедов, директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики Фархад Мамедов, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, посол по особым поручениям Эльнур Султанов, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, заместитель председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, главный аудитор Счетной палаты Мехрибан Алышанова, проректор Азербайджанского технического университета Ильхам Пирмамедов, заведующая кафедрой Бакинского государственного университета, профессор Камилла Алиева, советник посольства Франции госпожа Фабьен Друа-Лодзински, советник по культуре посольства Франции Йохан Шиттерер, директор Франко-Азербайджанского университета - УФАЗ Вазех Аскеров, генеральный секретарь Франко-Азербайджанского университета - УФАЗ Шарлотт Паен, директор Французского лицея Филипп Жиро.

Выпускники UFC за год успешно освоили курс академического французского и английского языков, подтвердив свои знания экзаменами и международными сертификатами, такими как TСF/DELF, IELTS.

В то же время выпускники UFC по итогам выпускных экзаменов получили высокие баллы по таким предметам, как Study Skills, история, математика, основы бизнеса, физика, информационные технологии.

Отличительная особенность программы Foundation в UFC – это наличие высококвалифицированных преподавателей - носителей языка из таких стран, как Великобритания, США , Франция, Италия, что позволяет облегчить процесс адаптации на первых порах в стране обучения.

Кроме того, каждый из студентов University Foundation Center в рамках своего курса прошел предварительную подготовку по будущей специальности в зависимости от выбранных факультетов в университетах Великобритании, США, Канады, Италии, Франции.

University Foundation Center имеет прямые соглашения с различными университетами вышеперечисленных стран, что позволяет выпускникам программы Foundation избежать сложной процедуры зачисления.

Не покидая Азербайджана, студенты программы Foundation проходят всю необходимую подготовку для поступления в такие вузы, как Sussex University, Bangor University, Bristol University, University of Strasbourg, University Sophia-Antipolis in Nice, University Lyon 2, University at Albany, BAU, Saxion University of Applied Sciences, Stenden University of Applied Sciences, IUBH, Sabanci University, для получения степени бакалавра и магистра.