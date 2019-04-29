Состоялся велопробег на треке SOCAR Гран-При Азербайджана Формула-1 – ФОТО

В преддверии старта основного этапа SOCAR Гран-при Азербайджана Формулы 1 на треке Baku City Circuit состоялся традиционный велопробег.

Как сообщает 1news.az, велопробег был организован Велосипедным спортивным клубом при Академии СГБ Азербайджана имени Гейдара Алиева, и прошел при поддержке Формулы 1 и Автомобильной федерации Азербайджана.

В велопробеге приняли участие глава СГБ Азербайджана Национальный герой, генерал-полковник Мадат Гулиев, олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли, неоднократный чемпион страны по соревнованиям по велоспорту, председатель Велосипедного спортивного клуба при Академии СГБ Азербайджана имени Гейдара Алиева Вугар Салахов, а также члены клуба.

1news.az