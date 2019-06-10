Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Казахстана

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10 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства передал Касым-Жомарту Токаеву поздравления по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии дружественных связей между Азербайджаном и Казахстаном, провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений.

1news.az