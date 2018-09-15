Состоялся музыкальный вечер, посвященный 120-летию азербайджанского кино - ФОТО

В Государственном историко-архитектурном музее-заповеднике «Комплекс Дворца ширваншахов» состоялся музыкальный вечер, посвященный 120-летию азербайджанского кино, организованный Baku Media Center.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-центре Baku Media Center, в мероприятии, которое прошло при спонсорской поддержке компании Bakcell, приняла участие президент Baku Media Center Арзу Алиева, деятели культуры и другие гости.

Мероприятие сопровождалось кратким обзором истории азербайджанского кино, отмечался вклад Baku Media Center в развитие документального кино в Азербайджане. Было подчеркнуто, что фильмы, созданные Baku Media Center, отражают историю, культуру и мультикультуральные ценности азербайджанского народа. По официальным данным, эти фильмы посмотрели более 60 миллионов зрителей в Азербайджане и во всем мире.

На мероприятии состоялась презентация в новой аранжировке музыкальных произведений выдающихся азербайджанских композиторов, созданных для кинофильмов. Вместе с тем, на стены дворцового комплекса проецировался специально подготовленный видеоконтент - демонстрировались кадры из азербайджанских фильмов.

Отметим, что Baku Media Center – ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Недавние фильмы Baku Media Center - «Цель - Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть», «Миссия долголетия» и «Под одним солнцем», посвященный Году мультикультурализма, "Последнее заседание", посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и другие.

Более подробную информацию о Центре можно найти на официальном сайте компании www.bakumediacenter.az, а также на Facebook, Youtube, LinkedIn, в Instagram и Twitter.