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Состоялся грандиозный военный парад в честь 100-летия освобождения Баку – ФОТОРЕПОРТАЖ

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Состоялся грандиозный военный парад в честь 100-летия освобождения Баку – ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 15 сентября, на главной площади столицы Азербайджана состоялся грандиозный парад по случаю 100-летия освобождения Баку от дашнакско-большевистской оккупации в 1918 году.

В параде, в котором приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участвовали различные подразделения Вооруженных сил двух стран.

Парад открылся исполнением государственных гимнов Турции и Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана отдал рапорт главам государств.

По площади Азадлыг прошли маршем офицеры Бакинского гарнизона, подразделение ВС Турции, отряды Сил специального назначения, морской пехоты, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, военнослужащие Национальной гвардии Особой службы государственной охраны.

Также на параде была представлена специальная техника и современные системы вооружений ВС Азербайджана.

Фото: Maltus

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