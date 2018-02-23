Состоялся четвертый CEO Lunch Tbilisi

Caspian European Club (CEC) и Caspian Energy Georgia при поддержке посольства Азербайджана в Грузии провели 23 февраля четвертый CEO Lunch Tbilisi, спонсором которого выступила компания SOCAR Georgia Gas, говорится в пресс-релизе CEC.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида. В ночь на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями было убито 613 человек, из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых. 8 семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя. Ранены 487 человек, из них 76 – дети, пропали без вести 150 человек.

В качестве почетных гостей на CEO Lunch Tbilisi приняли участие посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, директор Фонда развития Грузии Торнике Рижвадзе и второй секретарь посольства Азербайджана в Грузии Фахри Гаджиев.

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган поблагодарила Caspian Energy Georgia за приглашение, подчеркнув значимую роль таких организаций как Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club. Она отметила, что очень важно, что такие организации выступают посредником в рамках налаживания контактов между представителями частного и государственного сектора.

Фатма Джерен Язган также выразила заинтересованность в активизации сотрудничества данных организацией и с Турцией. «Хотелось бы, чтобы турецкие предприниматели также принимали активное участие в мероприятиях, организованных Caspian Energy Georgia, а азербайджанские предприниматели, в свою очередь, активно участвовали в мероприятии турецких организаций и ассоциаций», - добавила посол.

Она отметила, что необходимо активизировать сотрудничество во всех направлениях. По ее словам, на сегодняшний день есть множество проектов, которые получили государственную поддержку, но также должны реализовываться и частные проекты, необходимость в которых растет с каждым годом.

«Развиваются новые технологии, появляются новые возможности, которые необходимо использовать в полной мере. Очень важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном, Грузией и Турцией играют совместные бизнес-проекты, которые будут воплощаться при активном участии каждой страны», - завершила посол Турции в Грузии.

В свою очередь директор Фонда развития Грузии Торнике Рижвадзе поприветствовал членов Caspian European Club и всех присутствующих гостей и выступил с презентацией, в ходе которой рассказал об инвестиционных возможностях в Грузии. Гостям была предоставлена подробная информация о системе налогообложения Грузии, об импортно-экспортных операциях, о странах, инвестирующих в экономику Грузии, о гидроэнергетическом потенциале страны, а также о стратегии продвижения экономики Грузии.

Выступивший на мероприятии второй секретарь посольства Азербайджана в Грузии Фахри Гаджиев отметил, что 2017 год был насыщен рядом двусторонних визитов, проведением различных мероприятий, форумов, выставок, конференций, а также культурных мероприятий, что придает стимул выведению сотрудничества между Грузией и Азербайджаном на новый уровень. Кроме того, по его словам, 2018 год очень важен для азербайджанского народа в свете предстоящих президентских выборов, которые состоятся 11 апреля.

«В этот день азербайджанский народ будет голосовать за политическую стабильность, продолжение экономических реформ, развитие и укрепление в сфере обороноспособности страны, улучшение социального положения населения, а также за процветание и светлое будущее Азербайджана», - подчеркнул Фахри Гаджиев.

Он добавил, что одним из ключевых событий текущего года является то, что в этом году Азербайджанская Республика и Грузия отмечают 100 лет со дня провозглашения независимости.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2018 год в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Согласно подписанному главой государства распоряжению, посольство Азербайджана в Грузии составило план мероприятий на 2018 год, посвященных 100-летию принятия Декларации независимости АДР, которые планируется провести не только в Тбилиси, но и во многих других регионах страны», - завершил посол Фахри Гаджиев.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев поблагодарил правительство Грузии, посольство Азербайджана в Грузии, а также SOCAR Georgia Gas за активную поддержку деятельности Caspian Energy Georgia. Он отметил, что на 2018 год запланировано проведение большого количества мероприятий, в том числе и 5-го Международного «Caspian Energy Forum Tbilisi», который состоится 18 апреля 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана.

В открытии «Caspian Energy Forum Tbilisi» планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический блок. Также Тельман Алиев добавил, что 25 мая состоится 7-й CEO Lunch Tbilisi, который будет приурочен к ряду мероприятий, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

«В рамках мероприятия гости также смогут посетить дом АДР и принять участие в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Грузии», - сказал он. В завершение Тельман Алиев напомнил, что правительство Азербайджана планирует открытие Торгового дома Азербайджана в Грузии при активном участии посольства Азербайджанской Республики в Грузии и Caspian Energy Georgia.

По его словам, Торговый дом будет проводить выставки, круглые столы и форумы, в рамках которых будет представлена различная продукция азербайджанских производителей.

Директор SOCAR Georgia Gas Азер Мамедов провел презентацию для участников встречи, в которой подробно рассказал о деятельности компании и реализуемых проектах SOCAR Georgia Gas – спонсора CEO Lunch Tbilisi.

Также была проведена презентация компании Fregat Marine.

CEO Lunch Tbilisi – является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным сектором Грузии и Азербайджана, а также создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов.

На CEO Lunch Tbilisi обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также сделаны предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

С сентября в Грузии начала функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая представляет интересы Caspian European Club, Caspian American Club, Caspian Asian Club и Caspian Energy International Media Group на территории Грузии. Основной деятельностью Caspian Energy Georgia является активизация диалога бизнес-власть и привлечение иностранных инвесторов в различные сектора экономики Грузии.

Среди целей создания Caspian Energy Georgia - проведение бизнес-форумов, CEO lunch, тренингов, семинаров в Тбилиси и Батуми, а также реализация информационных проектов, освещающих инвестиционную привлекательность Грузии и рассказывающих о реализуемых в нефтегазовом и ненефтяном секторах проектах, в которых ключевую роль играет Грузия.

Лада Евграшина, Г.Р.