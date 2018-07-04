Президент Ильхам Алиев: «Необходимо провести серьезное расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности» - ФОТО

4 июля состоялось совещание при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, открывая совещание, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

- В результате аварии, произошедшей на Тепловой электростанции в Мингячевире, в энергоснабжении нашей страны возникли серьезные проблемы. В результате принятых оперативных мер подача энергии через несколько часов была восстановлена. Утром моим Распоряжением для расследования вопроса была создана Государственная комиссия, и она приступила к работе. Перед комиссией поставлено несколько задач. Основная из них – расследовать вопрос и выявить причины аварии. Кроме того, комиссия должна выявить виновных и представить предложения о мерах, которые будут приняты в отношении их, подготовить план мероприятий для того, чтобы подобные аварии больше не повторились.

Вчера вечером подача энергии вновь прекратилась. Опять же в результате принятых мер за короткое время подача энергии была восстановлена. Должен отметить, что я дал всем государственным органам серьезное поручение о том, чтобы представители всех государственных органов оказали гражданам помощь в таком положении, чтобы мы смогли с честью выйти из этой ситуации. Могу сказать, что все государственные органы проявили высокий профессионализм при выполнении этой задачи. В результате их очень успешной деятельности авария, можно сказать, была устранена. Несмотря на то, что граждане испытали большие трудности, никаких тяжелых происшествий не произошло.

Министерство по чрезвычайным ситуациям быстро и правильно проделало работы по эвакуации. Граждане были эвакуированы из метро. Были эвакуированы граждане, застрявшие в лифтах. Очень успешно работали спасатели.

Органы внутренних дел очень оперативно приступили к деятельности. В первую очередь на повестке дня стоял вопрос охраны порядка. В то же время, в результате нарушения работы светофоров возникла большая угроза того, что городской транспорт может оказаться в неуправляемом состоянии. Сотрудники полиции, успешно работая на перекрестках, смогли отрегулировать дорожное движение.

Должен также отметить, что граждане Азербайджана проявили в связи с этим вопросом высокую ответственность, большую гражданскую солидарность. В целом, азербайджанское общество смогло с честью выйти из этого трудного испытания. Пользуясь случаем, хочу выразить всем гражданам Азербайджана признательность за проявленную поддержку, понимание и гражданскую солидарность. Мне известно, что граждане помогали друг другу. Это еще раз показывает, что азербайджанское общество очень зрелое, и в Азербайджане, в подлинном смысле слова, существует гражданское согласие.

Были отрегулированы транспортные вопросы. Бакинское транспортное агентство немедленно приняло оперативные меры, на линии были выведены новые автобусы, пассажирам были оказаны большое внимание и забота. Словом, считаю, что все государственные структуры проявили в этой тяжелой ситуации очень оперативную деятельность, высокий профессионализм, и нам удалось выйти из нее с малыми потерями.

Однако произошедшая дважды авария должна быть серьезно расследована. Потому что в последние годы в энергетический сектор Азербайджана вложены очень большие инвестиции. За последние 15 лет в Азербайджане были сданы в эксплуатацию десятки новых электростанций. За последние 15 лет были построены новые электростанции мощностью 2500 мегаватт. В настоящее время наш энергетический потенциал составляет 6400 мегаватт. Из них 2500 мегаватт, как я уже отметил, были созданы за последние 15 лет. Во всех регионах нашей страны– в городах Баку, Сумгайыте, Ширван, Астаринском, Хачмазском, Шекинском, Губинском районах - были построены новые электростанции. В то же время в регионах были созданы гидроэлектростанции. То есть география этих станций показывает, что мы стремимся к строительству новых станций во всех регионах нашей страны для обеспечения устойчивости энергетической системы . Однако, в результате одной аварии вышла из строя, можно сказать, вся энергетическая система. Это вызывает очень серьезные вопросы. Этот вопрос необходимо серьезно расследовать. В результате аварии люди в эту жаркую погоду испытали большие неудобства, экономике был причинен значительный ущерб. Правда, как в первом, так и во втором случае в результате оперативных мер подача энергии в течение нескольких часов была восстановлена. Однако эти аварии не должны были произойти. А если даже произошли, то не должны были привести к таким последствиям. Аварии случаются, и в этой отрасли, и в других отраслях. Ни в одной стране мира никто не застрахован от аварий. Однако авария должна носить локальный характер. Авария, произошедшая на одной станции, нанесла большой удар по всей нашей энергетической системе. Поэтому необходимо провести серьезное расследование, виновные должны быть привлечены к ответственности. Хочу еще раз отметить, что следует подготовить такой план мероприятий, чтобы в дальнейшем мы могли уберечь себя от таких аварий и их возможных последствий.

Председателем Государственной комиссии является Ягуб Эйюбов, предоставляю ему слово.

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Выступая на совещании, первый заместитель премьер-министра, председатель комиссии Ягуб ЭЙЮБОВ сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Хочу доложить, что в соответствии с Вашим поручением в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций находящегося в Мингячевире Общества с ограниченной ответственностью «Азербайджанская тепловая электростанция», принадлежащего Открытому акционерному обществу «Азерэнержи», мы с президентом «Азерэнержи» Этибаром Пирвердиевым в 8 часов утра 3 июля прибыли в город Мингячевир, где вместе осмотрели место происшествия. В ходе осмотра было установлено, что в результате аварии, произошедшей 3 июля в 10:17 на 330-киловольтном трансформаторе напряжения «Азербайджанской тепловой электростанции», залитые в него около тысячи килограммов масла вытекли наружу, разлившись на находящееся поблизости электротехническое оборудование, а также кабели, в основном на информационные и автоматический кабели, вызвали пожар. Следует отметить, что длительная эксплуатация данных кабелей повысила интенсивность пожара. В то же время, надо сказать, что во время аварии работа на 6-м блоке станции, обслуживающей эту подстанцию, была остановлена, однако подача газа на подстанцию не была прекращена, в результате чего и здесь произошел пожар. Оба пожара были потушены. В результате всего этого на действующих энергоблоках и воздушных линиях произошли аварийные отключения, напряжение на станции было полностью утрачено, и подача электрического тока по первой электрической воздушной линии «Абшерон», являющейся одной из основных линий электропередачи республики, полностью прекращено, система автоматики и управления станции нарушена. В связи с этим в энергоснабжении районов республики, включая Баку и Сумгайыт, возникли перебои.

Господин Президент, после предварительного анализа сложившейся ситуации по Вашему поручению 3 июля было проведено первое заседание Государственной комиссии, созданной Вашим Распоряжением. На заседании обсуждались причины аварии, меры по устранению ее последствий, в связи с этим определены соответствующие задачи. В конце заседания – около 19:00 поступило сообщение о повторных отключениях в энергетической системе. В связи со сложившейся ситуацией мы прибыли на главный диспетчерский пункт ОАО «Азерэнержи», чтобы выяснить причины повторного сбоя энергетической системы. Здесь диспетчеры занимались устранением проблемы, и после возобновления подачи электроэнергии по Вашему поручению, в первую очередь, была обеспечена подача электроэнергии на жизненно важные объекты – в больницы, метро, аэропорт, Нефтяную компанию, компанию по производству алюминия «Гянджа Дет.Ал» и др. А 4 июля около 4 часов было достигнуто получение мощности, соответствующей потребности по стране. Была получена дополнительная электроэнергия и из России и Грузии.

Для более точного установления причин аварии была создана экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие специалисты в этой области, в том числе специалисты министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, Национальной Академии Наук Азербайджана, Университета нефти и промышленности. Руководство комиссией было поручено директору Института физики Национальной Академии Наук Азербайджана Назиму Мамедову. Комиссия приступила к работе, через неделю, по окончании расследования, результаты будут Вам доложены.

Господин Президент, с Вашего позволения хочу доложить следующее в связи с ситуацией, сложившейся на ряде государственных предприятий в связи с перебоями, возникшими в системе энергоснабжения ОАО «Азеришиг». По Нефтяной компании - в связи с произошедшим остановилась работа всех установок на нефтеперерабатывающем заводе. В настоящее время все перерабатывающие установки, кроме установки каталитического крекинга, работают в штатном режиме. Проблема, возникшая в регенераторном блоке установки каталитического крекинга, будет точно установлена после ее охлаждения и проверки внутренней части. По предварительным предположениям, ремонтно-восстановительные работы продлятся примерно 8-10 дней. Потребности страны в автомобильном бензине на период ремонта установки каталитического крекинга будут обеспечены за счет имеющегося на заводе остаточного резерва в объеме около 80 тысяч тонн, поэтому никаких проблем со снабжением не предвидится. В связи с произошедшим в нефтегазодобывающих управлениях, на совместных предприятиях было добыто на 4,2 тысячи тонн нефти и 1 миллион 135 тысяч кубометров газа меньше запланированного. На всех предприятиях нефтяной компании осуществляется процесс вывода производственных отраслей на нормальный режим работы.

По «Азерсу» - во время аварии в системах источников питьевой воды, установок переработки воды, сетей водоснабжения и канализации были перебои. Были осуществлены меры по охране основных установок, обеспечена безопасность, предотвращены случаи выхода из строя и наводнения. Сразу после прекращения подачи электричества было проверено рабочее состояние установок водоснабжения, канализации и сетевых систем, приняты безотлагательные меры по восстановлению вышедших из строя частей, ремонту аварийных частей магистральных и сетевых линий. Для рационального использования имеющихся в водохранилищах водных ресурсов, устойчивого водоснабжения жизненно важных объектов, а также обеспечения минимального водоснабжения населения было выделено более 100 машин-водовозов. В настоящее время водоснабжение регионов полностью обеспечено, в соответствии с потребностями города Баку уровень непрерывного обеспечения сетевых систем водой составляет 92-93 процента. Объем водных ресурсов в водохранилищах составляет 45-50 процентов. До 5 июля будут полностью обеспечены устранение аварий, произошедших в результате нарушения гидравлических режимов сетевых систем, водоснабжение и водные ресурсы в соответствии с потребностями.

По метрополитену…

Президент Ильхам АЛИЕВ: Они сами скажут об этом. Что еще можете сказать по данному вопросу? Я предоставлю им слово, они сами скажут.

Ягуб ЭЙЮБОВ: Конечно, господин Президент. В таком случае, завершая свое выступление, хочу сказать, что согласно данным ОАО «Азеришиг», в настоящее время потребность по республике составляет 3150 мегаватт. Мощность, передаваемая в распределительные сети, составляет 2900 мегаватт. Не хватает около 250 мегаватт. Город Баку на 100 процентов обеспечивается электроэнергией, а прилегающие к Баку поселки, город Хырдалан и районы – на 85 процентов.

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Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Этибар ПИРВЕРДИЕВ в своем выступлении сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Прежде всего, выражая глубокую озабоченность в связи с аварийной ситуацией, возникшей в энергетической системе Азербайджана, просим прощения у Вас, а также потребителей электроэнергии нашей республики. Одновременно выражаем Вам глубокую признательность за то, что Вы немедленно взяли под контроль ситуацию в связи с аварией, произошедшей на тепловой электростанции.

За последние 15 лет в энергетическом секторе под Вашим руководством…

Президент Ильхам АЛИЕВ: Мы знаем, что сделано за последние 15 лет. Скажи лучше, в чем причины аварии, и почему страна погрузилась во тьму? В чем причины?

Этибар Пирвердиев: Хочу представить данные в связи с ситуацией на 3 июля и раньше. Если взять ежедневное производство электроэнергии в июне, то в начале месяца мы видим, что ежедневное потребление составляет 50-55 миллионов квт/часов. А за последнюю неделю эта цифра повысилась до 70-75 миллионов. Сразу почти на 40 процентов…

Президент Ильхам АЛИЕВ: Это не может быть причиной аварии. Некоторые связывают это с жаркой погодой. Есть страны, где жарче, чем у нас. Такие аварии там не происходят. А когда случаются, то энергетическая система страны не выходит из строя. Повторяю, авария может произойти. Должны проводиться и проводятся работы по устранению последствий аварии. Но выход из строя энергетической системы всей страны из-за одной аварии – это, мягко говоря, большая ошибка. В настоящее время у нас достаточно энергетических мощностей. Я отметил это во вступительном слове. Только за последние 15 лет были созданы электростанции мощностью 2500 мегаватт. Мы сейчас экспортируем электроэнергию в зарубежные страны. Поэтому рост потребления в связи с жаркой погодой не может быть причиной аварии. Комиссия расследует причины аварии. Как я уже отметил, с этой целью создана комиссия. Вам просто должно быть стыдно перед народом, перед страной. В такую жаркую погоду вы причинили людям столько неудобств. Люди, застрявшие в метро, старики, дети, женщины, больные, застрявшие в лифтах. Какой ущерб вы причинили экономике. Если подсчитать только упомянутые здесь сейчас потери Нефтяной компании, то стране причинен огромный экономический ущерб. Я выделил на эту сферу столько инвестиций. Ежегодно в Государственной инвестиционной программе на эти цели выделяются большие средства. Строятся новые электростанции. Сейчас строится электростанция «Северная-2». За последние 15 лет построено 30 станций. Необходимо создать такую систему, чтобы из-за одной аварии энергетическая система страны не выходила из строя. Почему электростанции, сданные в эксплуатацию в Баку, Сумгайыте, как я уже отметил, в регионах, перестали функционировать после аварии?! Вы должны говорить о причинах этого. Объяснение этого должны дать вы. А то представленная мне сейчас информация о том, что погода жаркая, потребление растет - это меня абсолютно не устраивает. Садитесь.

Повторяю, Ягуб Эйюбов, вопрос должен быть самым серьезным образом расследован. Все члены комиссии должны активно работать. В короткий срок мне должно быть доложено о причинах первой и особенно второй аварии.

Ягуб ЭЙЮБОВ: Обязательно.

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Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин ГЕЙДАРОВ сказал:

- Уважаемый господин Президент, как Вам известно, 3 июля в 00:20…

Президент Ильхам АЛИЕВ: Мы это знаем, вы переходите к теме. Какая проделана работа, какую работу вы выполнили?

Кямаледдин ГЕЙДАРОВ: Во время первого происшествия позавчера я сам тоже поехал туда. Мои личные наблюдения заключаются в том, что внутри той части, где находился выключатель тока, разлилось масло и сожгло кабели в проходящих перед ней каналах. Мы и раньше в письмах, направляемых в «Азерэнержи», отмечали, что поверхность этих каналов должна быть плотно закрыта, они не должны быть открытыми, чтобы в случае какой-либо аварии, масло туда не выливалось. К сожалению, поверхность каналов, проходящих перед почти всеми 63 выключателями, не была укреплена. Заключение, к которому мы пришли в результате наблюдения, проведенного совместно с членами комиссии, сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, местных органов безопасности, состоит в том, что действительно ни одно из сделанных нами ранее замечаний не было учтено. Территория не была очищена от сухой травы. Можно сказать, ни одна из охлаждающих установок не работала. При том, что температура поступающей по охладительному каналу воды, получаемой со дна Мингячевирского водохранилища - правда сейчас говорят, что это застарелая проблема, - должна была составлять 12 градусов, в день аварии температура воды была 28 градусов, а вчера - 26 градусов. То есть, это мешает работам по охлаждению.

Господин Президент, Вы очень правильно отметили, что в случае аварии на какой-либо подстанции не только система не должна была выйти из строя, но и в других блоках станции ничего не должно было произойти.

Любая авария на электрических линиях, в других местах – это результат отсутствия координации и оперативной связи между занимающимися этим соответствующими структурами. Мы там побеседовали с энергетиками и спросили, почему блок вышел из строя во второй раз. Мы проводили там совещание, и вдруг электричество отключилось. Никто не смог нам сообщить, почему действующая установка вдруг отключилась. То есть мы с другими структурами каждый по своим каналам пытались выяснить, где произошла авария. Кто-то сказал, что на Ширванской станции была перегрузка, поэтому здесь произошло отключение. Кто-то сказал, что это произошло в связи с увеличением напряжения на линии Баку-Абшерон. Вопросы, о которых мы писали годами, вчера мы представили в Генеральную прокуратуру и одновременно в Министерство внутренних дел.

Господин Президент, самое главное заключение, к которому я пришел в результате проведенных наблюдений, - это то, что, во-первых, эта станция физически и морально устарела. Прежде чем выделять средства на ее ремонт, если есть возможность, по Вашему поручению структура, обладающая международным опытом в этой области, должна провести там аудит, чтобы определить ее состояние. После этого другие компании должны представить предложения о том, как ее построить, и вообще, о том, как работать этой системе по стране, чтобы не мешать друг-другу, а наоборот, поддерживать друг друга. Чтобы в случае аварии на какой-либо подстанции, теплоэлектростанции и других электростанциях в стране не возникали проблемы.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Хорошо, садитесь. Представите эти предложения, они будут рассмотрены в комиссии и обязательно должны быть отражены в ее итоговом заключении.

Кямаледдин ГЕЙДАРОВ: Обязательно.

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Министр внутренних дел Рамиль УСУБОВ сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Сразу после произошедшего я, руководствуясь Вашим поручением, дал указание о том, какие действия нам необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях. Министерство внутренних дел вместе с другими структурами разработало и начало осуществлять дополнительные меры по охране порядка, обеспечению безопасности. Хочу доложить, что мы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям приняли участие в эвакуации почти 30 тысяч человек. Кроме того, дорожная полиция сопровождала автобусы, развозившие граждан по домам. Уважаемый господин Президент, в связи с безопасностью движения мы, наряду с Государственной дорожной полицией, привлекли к этому делу в городе Баку 150 сотрудников патрульно-постовой службы и обеспечили нормальное движение.

Хочу сообщить, что после этого мы усилили охрану объектов государственной важности, территорий размещения дипломатических корпусов. Хочу доложить, что за эти два дня в связи с отсутствием электроэнергии каких-либо тяжких преступлений совершено не было. Сегодня ситуация в нашей стране полностью находится под контролем. В ряде случаев бывают призывы к провокациям, но, господин Президент, мы выявляем этих людей, и в рамках закона продолжается принятие мер в отношении данных лиц.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: Министр здравоохранения, какой была ситуация в больницах и какова она сегодня?

Министр здравоохранения Огтай ШИРАЛИЕВ сказал:

-Уважаемый господин Президент.

После произошедшей аварии мы постоянно поддерживали связь со всеми регионами. Как Вам известно, можно сказать, во всех наших районах построены новые больницы, оснащенные современным медицинским оборудованием. Повсюду установлены генераторные системы. Везде работали генераторы, оказывалась медицинская помощь. Сотрудники министерства были прикреплены и в городе Баку. В Баку, в первую очередь, в полном составе работали центры хирургические, операционные блоки, реанимация. За эти два дня в связи с данной проблемой не было ни одного случая смерти. Скорая помощь работала в полную силу. Зарегистрировано 2130 вызовов. Из них 220 человек помещены в больницы, им оказана помощь в полном объеме. Перед каждой станцией метро была закреплена машина скорой помощи. За помощью обратились всего 19 человек и то из-за нервного перенапряжения. Им оказана первая медицинская помощь. В больницы помещены всего 6 человек.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: «Азерсу», доложите. Какова ситуация с водоснабжением?

Председатель Открытого акционерного общества «Азерсу» Горхмаз ГУСЕЙНОВ сказал:

- Уважаемый господин Президент.

Сразу после случившегося мы приняли важные меры для предотвращения затопления водных и канализационных насосных, водных источников, и ни на одной из этих установок никаких проблем не было. После прекращения подачи энергии мы оценили ситуацию - наши ресурсы в водохранилищах, линии, ведущие к канализационно-насосным станциям. Вначале мы установили режим экономной подачи резервных вод на данные территории. Там, где нет необходимости в насосной станции, вода подается самотеком. Для подачи воды в другие места мы привлекли машины-водовозы. К этой работе мы привлекли машины-водовозы из Министерства по чрезвычайным ситуациям, Исполнительной власти города Баку, исполнительной власти районов, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, собственные машины, а также водовозы частных предпринимателей. Совместно с исполнительной властью районов мы занимались обеспечением населения водой также в местах, куда подача воды самотеком невозможна. В настоящее время подача воды из источников полностью восстановлена. Водой обеспечены 92-93 процента города. Наши ресурсы в водохранилищах составляют 45-50 процентов. Завтра в утренние часы мы выйдем на полномасштабный режим работы.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: «Азеришыг». Какова ситуация с энергоснабжением в регионах?

Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг» Балабаба РЗАЕВ сказал:

- Уважаемый господин Президент. В настоящее время город Баку обеспечен на 100 процентов, пригородные территории – на 90 процентов, а регионы – на 85-90 процентов. В связи с отмеченными самыми важными объектами мы создали штаб. Самый большой перебой в жизненно важных объектах произошел во время первого отключения.

Президент Ильхам АЛИЕВ: На какое время?

Балабаба РЗАЕВ: Примерно на 2 часа 40-50 минут. А вчера – на 30 минут. Полученные из России первые 100 мегаватт были поданы по Абшеронской линии, это позволило обеспечить все больницы, систему канализации и водоснабжения, все жизненно важные объекты, метро, аэропорт.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: Бакинский метрополитен. Доложите, какова ситуация?

Председатель Закрытого акционерного общества «Бакинский метрополитен» Заур ГУСЕЙНОВ:

- Уважаемый господин Президент. 2-го числа, после того, как исчезло напряжение, возникли следующие осложнения: остановились находившиеся в движении 18 пассажирских поездов – 9 - на станциях и 9 – в тоннелях. Погас свет в пассажирских поездах, на станциях и в тоннелях, остановились эскалаторы и траволаторы, насосы вентиляционных шахт, капитальных, местных и водовыводящих установок. Примерно через полтора часа уровень воды в водовыводящих установках повысился. Уровень на станциях метро «Сахиль», «Низами» и «Насими» достиг критической отметки.

Были приняты следующие меры: включен аварийный свет, питающийся от аккумуляторов. Для проведения эвакуационных операций в тоннелях были проинструктированы и отправлены в тоннели группы, состоящие из работников метрополитена, сотрудников министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. Были эвакуированы пассажиры поездов, находившихся на станциях и в тоннелях. Всего было эвакуировано 154 человека. Пострадавших нет. Для выхода из ситуации вода из водовыводящих установок на станциях «Низами» и «Насими» самотеком была направлена в водовыводящие установки с относительно низким дебитом. В 14:10 после подачи высокого напряжения поезда на линиях были вывезены в депо. А в 5:25 поезда стали ходить в режиме нормального движения по утвержденному графику. 3-го числа в 18:47, когда подача электроэнергии повторно была прекращена, возникли те же последствия, на сей раз из-за часа пик были эвакуированы около 30 тысяч пассажиров. Сегодня, 4 июля в 13:10 линии и станции метрополитена вновь приступили к деятельности по перевозке пассажиров.

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Генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вюсал КЕРИМЛИ сказал:

- Уважаемый господин Президент, после известного происшествия мы связались с метрополитеном и ночью все гаражи в городе Баку были проведены в состояние готовности. В целом, если в летние месяцы в городе Баку функционировали 1600 автобусов, то сейчас их число доведено до 2100. Основные транспортные узлы, въезды и выезды города Баку были обеспечены запасными автобусами, которые для удобства пассажиров по Вашему поручению работали бесплатно. Также на транспортных узлах с учетом жаркой погоды Бакинским транспортным агентством раздавались прохладительные напитки. Кроме того, в просветительской работе, авторадио- и социальных сетях был поднят вопрос чуткого отношения людей друг к другу на перекрестках, наши граждане, как Вы отметили, на высоком уровне выполнили свой гражданский долг в этой связи. Во время аварии, как Вам известно, была прервана связь со светофорами и в Центре интеллектуального управления транспортом, однако после восстановления электроэнергии работа светофоров за короткий срок была восстановлена. Во время отсутствия света Государственная дорожная полиция оказывала поддержку и помощь на всех перекрестках.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: Директор Института физики, есть вопросы, по которым необходимо выступить?

Директор Института физики Национальной Академии Наук Азербайджана Назим МАМЕДОВ сказал:

- Да, я могу представить короткую информацию. Уже утвержден график работы комиссии. Состоялось наше первое заседание, второе заседание будет проведено в 7 часов у Ягуб муаллима.

Президент Ильхам АЛИЕВ: У вас есть какая-то информация?

Назим МАМЕДОВ: Мне сейчас не хотелось бы говорить об этом.

Президент Ильхам АЛИЕВ: Хорошо, садитесь.

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Генеральный прокурор Закир ГАРАЛОВ:

- Уважаемый господин Президент, во исполнение третьего пункта изданного Вами Распоряжения в связи с произошедшей аварией возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по статьям «нарушение правил пожарной безопасности», «злоупотребление должностными полномочиями» и «халатность». Совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям был подписан приказ и создана следственно-оперативная группа. В настоящее время следственно-оперативная группа осуществляет неотложные меры на месте происшествия. Произведен осмотр места происшествия, изъяты соответствующие документы, начались допросы, связанные с причинами произошедшего.

По предварительным данным, полученным мною перед заседанием, тогда как на основании нормативных требований температура воды для охлаждения водородом корпуса генераторов станции должна составлять 12 градусов, из-за того, что общая охладительная система не соответствовала проекту, температура составляла 28,5 градуса. В свое время, в 1994 году был разработан соответствующий проект, предусматривалось проложить канал под Мингячевирским водохранилищем. Это не было сделано. В такой ситуации напряжение понизилось, а ток увеличился.

Еще один важный вопрос: несмотря на истечение срока эксплуатации трансформаторов напряжения, на которых произошла авария, правила технической эксплуатации не соблюдались, соответствующие ремонтно-восстановительные работы не проводились. При том, что там ежегодно проводятся восстановительные работы, наши специалисты дают предварительные заключения о недостаточности данных восстановительных работ. Так, 28 сентября 2012 года в результате удара молнии был поврежден воздушный выключатель, который заменили современным элегазовым выключателем, при этом трансформатор напряжения не был заменен и ремонтные работы не проводились. В итоге анализ масла в корпусе трансформатора напряжения не проводился, его кислотность, влажность, проникающее напряжение и тангенс не проверялись. Поэтому во время аварии изоляция трансформатора напряжения оказалась ниже нормы, что и привело к его повреждению. Одновременно в последние 3 года Министерство по чрезвычайным ситуациям более чем в 6 требованиях, направленных как руководству, так и главному инженеру «Азерэнержи», указывало, что там имеет место утечка масла, кроме того, не обеспечена огнеупорная изоляция кабелей, в целом, не установлена система автоматической передачи информации о пожаре, не сооружена система водяного охлаждения 6 мазутных резервуаров. Этот вопрос неоднократно поднимается каждый год: в 6 мазутных резервуарах не установлена система водяного охлаждения. Все это привело к аварии. Вы совершенно справедливо спросили, почему авария, произошедшая на одной электростанции, не локализуется, почему выходит из строя вся наша энергосистема? Мнение специалистов заключается в том, что «Азерэнержи» не выстроила до конца по стране службу релейной защиты. То есть мы представим Вам это после получения дополнительных заключений специалистов. Соответствующие следственные мероприятия продолжаются, будет обеспечено принятие строгих мер.

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Президент Ильхам АЛИЕВ: Кто-то еще желает выступить? Таким образом, все эти вопросы должны быть широко обсуждены на очередных заседаниях комиссии. Еще раз хочу сказать, что причины аварии должны быть расследованы. Сейчас предварительные данные есть, но нужна более подробная информация. Хотя причины аварии представляются важными, еще более важным является вопрос выхода из строя общей системы в результате аварии. Это очень серьезный факт, и должны быть приняты дополнительные меры для того, чтобы в случае той или иной аварии в будущем это не повлияло на общую систему, то есть чтобы она носила локальный характер. Считаю, что это должно стать основным направлением в работе комиссии. Должен быть подготовлен план мероприятий. В него необходимо включить также мысли, прозвучавшие сегодня на этом совещании, в том числе вопрос привлечения международного аудита. Считаю, что это очень важно. В то же время, надо провести полную инспекцию и аудит тепловой электростанции в Мингячевире. Одновременно необходимо, чтобы международные, ведущие, отличающиеся профессионализмом в этой области структуры провели анализ всей энергетической системы нашей страны и представили предложения. Все виновные в этом деле должны быть выявлены и наказаны.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность России и Грузии, оказавшим нам помощь в этой ситуации. Они помогли нам в такой ситуации. Как вам известно, Азербайджан поддерживает тесные связи с этими странами, у нас дружественные связи, и в случае какой-либо аварии и мы оказываем помощь, и они. Считаю, что это очень важный фактор, и хочу еще раз выразить признательность.

Необходимо также рассмотреть вопрос установки генераторов в стратегических объектах, в первую очередь, в больницах и метро. Сейчас министр здравоохранения доложил, что во всех больницах работали генераторы. По имеющимся у меня данным, это не соответствует действительности. В некоторых больницах генераторы не работали, или их не было, они не были подключены, либо находились в нерабочем состоянии. Поэтому вам следует провести серьезную инспекцию, доложить как комиссии, так и мне о наличии генераторов в больницах по стране, их рабочем состоянии.

Что касается метрополитена в целом, то, как мне известно, генераторов в метрополитене вообще нет. Считаю, что это тоже плачевный факт. Поскорее дайте предложения, чтобы на всех станциях метро были установлены генераторы, с тем, чтобы при возникновении той или иной проблемы с электроэнергией, люди не страдали.

Считаю, что комиссия в скором времени завершит свою работу, подготовит и представит мне предложения. Спасибо.

President.az